Трубу заткнуло депозитом. Италия осталась без рос-газа, - Къ

00:53 05.10.2022

3.10.2022,



"Газпром" приостановил поставки в Италию из-за финансовых требований Австрии



...

Остановка поставок российского газа в Италию связана с тем, что с 1 октября Австрия, через территорию которой газ идет транзитом, ввела для поставщиков газа обязательные депозиты, чтобы иметь возможность закупать газ, необходимый для балансировки системы. "Газпром" счел размер этих депозитов слишком большим. Сейчас идут переговоры о том, как снизить эту сумму. При этом итальянская Eni, заинтересованная в получении российского газа, уже заявила о готовности предоставить гарантии за "Газпром" в размере €20 млн.



Итальянская энергокомпания Eni готова предоставить гарантию в размере €20 млн для возобновления поставок российского газа через Австрию, заявил глава компании Клаудио Дескальци.



"Газпром" полностью остановил поставки газа Eni 1 октября, сославшись на "невозможность транспортировки газа через Австрию" из-за того, что новые австрийские регламенты сделали невозможной поставку российского газа через точку входа Тарвизио (в сентябре среднесуточные поставки составляли около 18 млн кубометров в сутки). Австрийский регулятор E-Control у себя на сайте пояснял, что новые правила для групп балансировки газа вступили в силу 1 октября и что все участники рынка знали о них уже несколько месяцев.



Суть проблемы в том, что E-Control начал требовать с поставщиков газа депозиты, средства с которых должны пойти на закупку газа для балансировки газотранспортной системы (в направлении Австрия-Италия ее осуществляет оператор TAG).



В обычной ситуации оператор газотранспортной системы закупает газ для балансировки из собственных средств (затем эти затраты возмещаются из тарифа на транспортировку), но сейчас из-за резко подорожавшего газа и сильной волатильности цен такие закупки могут стать крайне затруднительными - у оператора в определенной ситуации может просто не хватить своих денег.



"Газпром" счел сумму депозита слишком высокой, и сейчас обсуждается либо снижение этой суммы, либо перекладывание части обязательств на Eni.



По данным "Ъ", в целом за год речь может идти о депозите в размере нескольких сотен миллионов евро. При этом пока объем газа, предназначенный для Италии, "Газпром" поставляет австрийской OMV. В "Газпроме", E-Control и Eni "Ъ" комментариев не предоставили.



Как сообщил 3 октября гендиректор Eni Клаудио Дескальци, поставки газа были приостановлены из-за того, что российский "Газпром" не предоставил гарантию австрийскому регулятору. "Мы посмотрим, возьмем ли мы это на себя",- сказал он, добавив, что надеется, что "проблема может быть решена на этой неделе".



"Газпром" может остановить поставки газа через Украину

Eni - один из крупнейших покупателей российского газа в ЕС с контрактом на 23,5 млрд кубометров в год, впервые столкнулась со снижением поставок из РФ летом после снижения потока через "Северный поток", а потом и его отключения. Общий объем поставок газа из России в Италию в 2021 году составил 29 млрд кубометров, или около 38% от потребления. Но после начала военных действий на Украине Италия стремится замещать объемы "Газпрома", в том числе за счет увеличения поставок из Алжира. Клаудио Дескальци уточнил, что на данный момент поставки через Тарвизио составляют около 10% от общего объема импорта в Италию.



Сейчас российский газ экспортируется в Италию через Украину: от точки выхода Вельке-Капушаны на границе Украины и Словакии далее газ идет до австрийского Баумгартена, откуда через трубопровод TAG поступает в Тарвизио. ПХГ Италии сейчас заполнены на 90,73%, запасы составляют около 16,2 млрд кубометров.



Последствия прекращения поставок российского газа в Италию будут зависеть от того, как долго будет решаться технический вопрос с получением разрешения на поставку газа "Газпрома", отмечает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Так как, несмотря на остановку прокачки, заполнение ПХГ в Италии продолжалось, а спотовые цены на итальянском хабе PSV 3 октября снизились на 17%, то можно говорить об отсутствии паники на рынке, считает аналитик.



Татьяна Дятел

Газета "Коммерсантъ" №183 от 04.10.2022