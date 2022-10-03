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"В Кыргызстане не снесено ни одного памятника Ленину и Марксу", - Эрнест Абдыжапаров
05:56 05.10.2022

"В Кыргызстане не снесено ни одного памятника Ленину и Марксу"
Кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров - о своем менталитете гражданина СССР, фестивале "Евразийский мост" и житейских проблемах шри-ланкийских рыбаков

Марина Иванова

Режиссер из Кыргызстана Эрнест Абдыжапаров не раздумывая согласился возглавить жюри игрового кино VI Международного кинофестиваля "Евразийский мост", который проходит в Ялте. Он рад, когда не видит в фильмах политической конъюнктуры, а эстетическое удовольствие получает от картин об элементарных житейских проблемах китайского бизнесмена, македонского радиоведущего или дагестанского мальчика. В интервью "Известиям" Эрнест Абдыжапаров также рассказал о том, как вернуть человечество с пути разрушения на путь созидания, какой фильм имеет больше шансов победить на фестивале и почему, обладая менталитетом советского человека, он не жалеет о распаде СССР.

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- Фестиваль в Крыму проходит в тревожное время. Геополитическая обстановка в мире накаляется. Небо над Крымом закрыто. Жюри работает дистанционно с обсуждениями и просмотрами онлайн. Почему в таких условиях вы согласились его возглавить?

- Я понимаю смысл этого вопроса, потому что в другое время никому не пришло бы в голову задавать его. Сегодня, когда мир раскалывается на два лагеря, мое согласие должно расцениваться как некий выбор в пользу той или иной стороны. Но дело в том, что лично я никогда не делаю политических акций или заявлений, не отвечаю на политические вопросы журналистов.

Я убежден, что у настоящих деятелей искусства совершенно другой фронт. По-настоящему человечество должно иметь разнообразие культур, традиций, языков, но у него не должно быть территориальных, политических и экономических ограничений. К сожалению, обитатели планеты Земля уже вступили на путь разрушения.

Режиссер Эрнест Абдыжапаров

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Поэтому я бы призвал всех своих коллег сопротивляться этому процессу. Где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, продолжать свою деятельность в сфере художественного творчества с одной единственной целью - вернуть мир на путь созидания. Поэтому я согласился на предложение возглавить жюри, даже не задумываясь. И я знаю, что принял правильное решение.

- В свое время Никита Михалков предложил учредить фестиваль в Ялте для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и укрепления международных культурных связей. А что для вас означает понятие "Евразийский мост"?

- Мы уже посмотрели ряд фильмов конкурсной программы, и меня радует, что они далеки от какой-либо политической конъюнктуры. В каждом фильме ты получаешь эстетическое удовольствие от элементарных житейских проблем китайского бизнесмена, македонского радиоведущего, дагестанского мальчика или же шри-ланкийских рыбаков, и они вдруг становятся тебе самыми близкими друзьями.

И ты понимаешь, что людям совсем не нужны посредники. Они прекрасно поймут друг друга, если им не вдалбливать в мозги всевозможные идеологии. Кинофестиваль "Евразийский мост" вполне выполняет свою миссию: фильмы несут в себе прежде всего гуманистические идеи единства. Мосты не должны разрушаться, они просто должны быть. Для меня огромная честь быть в этой команде.

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- Отборщикам фестиваля удалось собрать в конкурсе немало интересных картин. На первенство в обеих программах - игровой и документальной - претендуют 28 фильмов из 12 стран. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать фильм-победитель "Евразийского моста"?

- Конечно же, в первую очередь фильм должен быть безупречен как в художественном смысле слова, так и с профессиональной точки зрения. Но в обязательном порядке стержнем идеи фильма должно быть человеколюбие. И совершенно не важно, в какой стране этот фильм снят. У нас, у кыргызов, есть замечательная пословица: "Травы сойдут, а перевал останется. Князья уйдут, а народ останется". Я бы сегодня это перефразировал так: "Мастера тоже уйдут, но их творения останутся". Победитель фильма должен быть из этой категории.

- Вы родились, учились и работали в Советском Союзе. Как эстетика и идеология ушедшей в историю страны повлияла на ваше творчество?

- В моем сердце клокочут три мира. Первый - это история, традиции и культура моего народа. Второй - образование, воспитание и менталитет гражданина Советского Союза. И третий - нынешняя сумасшедшая технократическая "цивилизация". Усилия в попытке найти общий знаменатель этих трех миров помогают мне ориентироваться в настоящем времени и не потерять самого себя в творчестве. По крайней мере, я так думаю.

Тридцать с половиной лет я прожил в СССР, тридцать с половиной лет живу в независимом Кыргызстане. За период независимости в моей стране не было снесено ни одного памятника Ленину и Марксу, а кое-где сохранился и памятник Сталину, еще с его эпохи. Поэтому многие идеи "равенства и братства трудящихся" у нас еще продолжают жить.

- Советский Союз был могучей державой. Многие люди вашего поколения, даже те, кто в молодости радовался его распаду, вспоминают о нем с ностальгией. А каковы ваши чувства?

- Жалеть никогда ни о чем не надо. Просто надо брать все лучшее, что было, и нести его дальше, в будущее.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Эрнест Абдыжапаров - кинорежиссер, сценарист, продюсер, композитор. Родился в 1961 году во Фрунзе (Бишкек). В 1983-м окончил Фрунзенский педагогический институт русского языка и литературы. Работал школьным учителем.

В 1988 году пришел на киностудию "Кыргызфильм" в качестве директора сатирического киножурнала "Корогоч". С 1992 года - редактор студии, с 1993-го - директор творческого молодежного фонда "Умай", в 2001–2002-м - главный редактор "Кыргызфильма". Был секретарем Союза кинематографистов Кыргызстана. С 1999 года возглавляет собственную студию.

Участник и призер престижных международных кинофестивалей. Лауреат национальных и российских наград. Среди его режиссерских работ фильмы "Птица" (1995, к/м), "Сельская управа" (2004), "Светлая прохлада" (2007), "Такси и телефон" (2013), "Саякбай. Гомер ХХ века" (2017), "Сказитель" (2022) и др.

Источник - Известия
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