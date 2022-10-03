FT: Саудовская Аравия совместно с Россией планирует глубокое сокращение добычи нефти

07:50 05.10.2022

Арина Корф Об этом они и ряд других крупных нефтедобывающих стран на саммите ОПЕК+ намерены объявить 5 октября.



"Объем сокращения еще предстоит согласовать, но Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в сутки или больше", – сказано в статье.



Аналитики считают, что такой шаг может повлечь за собой контрмеры со стороны Вашингтона, которые включают высвобождение нефти из стратегического запаса США. Источники газеты сообщают, что на саммите будет присутствовать вице-премьер России Александр Новак. Он, предположительно, поддержит сокращение добычи, "поскольку российская нефть уже продается с большой скидкой".



Ранее Readovka писала о том, что Россия и страны ОПЕК+ договорились снизить

количество добываемой нефти в октябре.