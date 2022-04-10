Ротации Кабмина: итоги сентября в Казахстане, - Е.Беличков

07:57 05.10.2022 РОТАЦИИ КАБМИНА: ИТОГИ СЕНТЯБРЯ В КАЗАХСТАНЕ

В сентябре значительные изменения произошли в составе правительства РК. Ожидаемым назначением месяца стало утверждение Серика Жумангарина главой МТИ (с августа он был исполняющим обязанности). Кроме того, многие перестановки были связаны с реорганизацией министерств, а также с кадровой деятельностью премьер-министра Алихана #Смаилов'а. Краткий обзор назначений Казахстана - в материале Ia-centr.ru.



Конец августа и начало сентября были отмечены волной назначений в Кабмине. При этом создается впечатление, что кадровая активность президента Токаева в первый осенний месяц отошла на второй план - основные ротации проходили либо распоряжением ведомственных руководителей, либо "решением правительства" (вероятно, с подачи Алихана Смаилова).



Сам Токаев, судя по всему, активно включился в предвыборную гонку. Решение проблемы северных пожаров, международные поездки и имиджевые проекты стали ключевыми аспектами его деятельности. Ручное управление кадровой рутиной президент сохранил, прежде всего, на уровне акиматов, реорганизация которых является одним из ключевых элементов сентябрьского Послания главы государства.



Назначения в образовательных ведомствах

27 августа прошли назначения в Министерстве просвещения: Айбат Ильясов и Гани Бейсембаев получили посты вице-министров, Шолпан Каринова стала первым вице-министром. Все они ранее занимали руководящие должности в Министерстве образования и науки (МОН) РК, у большинства (кроме Ильясова) есть опыт педагогической работы в школах. Перестановка связана с реорганизацией министерства: в июне Токаев разделил МОН РК на два ведомства. Одно из них, Минпрос, теперь занимается начальным и средним образованием.



Во втором ведомстве - Министерстве науки и высшего образования - аналогичные назначение проходили в середине августа. Кроме того, 1 сентября пост вице-министра в нем получил Камиль Акатов. Ранее он занимал руководящие должности в телекоммуникационном холдинге "Zerde" (в августе 2022 года объявил о своей ликвидации) и его дочерней компании "Qazinnovations".



Кадровые изменения в МТИ

2 сентября Токаев назначил Серика Жумангарина руководителем Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК. С 15 августа он работал и.о. главы министерства. Ранее Жумангарин руководил Агентством по защите и развитию конкуренции. В сентябре под его руководством в МТИ прошли небольшие ротации.



22 сентября Жумангарин назначил Аскара Бегманова главой аппарата Министерства торговли и интеграции. Ранее Бегманов возглавлял один из департаментов Агентстве по защите и развитию конкуренции, а до октября 2021 года работал на руководящих позициях в районных и городских акиматах.



30 сентября Кабмин отправил в отставку вице-министра торговли и интеграции Асел Жанасову, занимавшую данный пост с 2020 года. 3 октября по решению руководства фонда "Самрук-Қазына" она возглавила правление АО "Казпочта". Как заявили в фонде, решение было продиктовано успешным договором Жанасовой с Amazon и Ebay, заключенным ею на посту вице-министра. Соглашение позволило предпринимателям РК вести прямую торговлю на данных интернет-площадках.



"Ресурсные" ведомства

Есть тенденция к возвращению ряда "назарбаевских" специалистов в ключевых отраслях. 31 августа Сунгат Есимханов возглавил Комитет атомного и энергонадзора в Минэнерго РК. Аналогичную должность он уже занимал в 2014-2018 годах, а в 2018-2020 годах работал вице-министром энергетики. Кроме того, в разные годы Есимханов входил в правление корпораций "Самрук-Энерго" и "Казахэнергоэкспертиза".



14 сентября вице-министерский пост в Минэкологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) получил Серикалий Мукатаев, до этого возглавлявший один из филиалов госпредприятия "Казводхоз". С 2010-х годов занимал различные должности в министерском Комитете по водным ресурсам.



Экономика и инфраструктура

1 сентября прошли рокировки в "экономических" ведомствах. Пост вице-министра индустрии и инфраструктурного развития покинул Руслан Баймишев. Данную должность в МИИР он занимал с декабря 2019 года. В тот же день Даурен Темирбеков получил вице-министерский пост в Минфине РК. Ранее он возглавлял ряд департаментов Министерства финансов, в структуре которого работал с 2007 года.



23 сентября вице-министром МИИР был назначен Иран Шархан, с 2021 года возглавлявший Департамент недропользования в структуре министерства. За свою карьеру Шархан занимал руководящие должности в Минздраве, МИДе, Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности и других ведомствах РК.



30 сентября Жаслан Мадиев освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, которую занимал с января 2022 года. Ранее он работал в Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, а в 2019-2020 годах был вице-министром в Миннацэкономики. С 3 октября Мадиев возглавил криптовалютную биржу Binance Kazakhstan, в настоящее время завершающую лицензирование своей работы в РК.



Акиматы

Перестановки в акиматах традиционно пришлись на начало месяца. 26 августа аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку после того, как его подчиненный Даурен Махажанов получил тюремный срок за взятку в особо крупном размере.



31 августа президент Токаев уволил акимов Туркестанской и Актюбинской областей Умирзака Шукеева и Ондасына Уразалина соответственно. Туркестанский регион возглавил Дархан Сатыбалды, ранее - посол РК в Узбекистане. В Актюбинскую область был назначен акимом Ералы Тугжанов, переведенный с поста зампремьера РК.



Перевод с высокой правительственной должности ожидаемо вызвал вопросы о "кадровом понижении". Однако, по мнению политолога Талгата Калиева, об этом говорить не приходится: у Тугжанова не было серьезных должностных провалов в Кабмине, где тот отвечал за социальную политику. "Я думаю, его назначение акимом именно Актюбинской области связано просто с освобождением от должности прежнего акима и необходимости заполнения кадрового вакуума", - подчеркнул эксперт, отметив, что у экс-зампремьера также был опыт работы в акимате Мангистау.



5 сентября бывший глава Балхаша Ораз Таурбеков возглавил акимат Темиртау, сменив на этом посту Кайрата Бегимова. Освобожденную должность акима Балхаша занял Кайрат Камзин, прежде ответственный за градостроительную политику в Карагандинской области.



В тот же день Бакытжан Орынбеков был назначен акимом Тараза. Ранее он входил в руководство компании "Тау-Кен Самрук".



Настоящий месяц также начался с кадровых ротаций в акиматах. 3 октября Ербол Избергенов стал акимом Актау, получив повышение с должности замглавы города. Сообщается , что прежний аким Нурдаулет Килыбай "переходит на другую работу".



Президентские назначения

Как говорилось выше, большая часть назначений была проведена структурами Кабмина. Токаев же произвел кадровые изменения в президентской администрации, что легко объяснить грядущими выборами. Кроме того, глава государства дал указы по ключевым министерствам (назначение Жумангарина главой МТИ) и в вооруженных силах РК.



2 сентября Дархан Кыдырали возглавил Министерство информации и общественного развития. Ранее возглавлявший МИОР Аскар Умаров получил пост директора "Службы центральных коммуникаций" при президенте РК. Прежний руководитель данной структуры Ержан Бабакумаров уволен. О его новой должности не сообщается.



26 сентября Нурболат Топаев получил отставку с поста командующего ВВС Сил воздушной обороны РК. Его должность занял Руслан Кунуров, ранее служивший начштаба ПВО РК.



Кроме того, 30 сентября Токаев уволил замуправделами президента Талгата Жакана. О его новом назначении не сообщается.



Отличительной чертой сентябрьских перестановок стало отсутствие крупных скандалов, подобных увольнению Бахыта Султанова. Назначения проходят достаточно тихо и зачастую оказываются простыми рокировками, а не признаком "наказания". Многие из "ушедших" остаются на хорошем счету, а отставки глав министерств сведены к минимуму. Вероятно, это свидетельствует о следующем.



Президентская команда, как круг доверенных лиц, окончательно приобрела четкие контуры. Управленцев, которых Токаев считал неэффективными, становится меньше. В ряде случаев они предпочитают уйти самостоятельно, не дожидаясь публичных скандалов. Кроме того, отсутствие таковых - вероятный признак адаптации управленцев к новым форматам, режимам и нормативам работы.



Сам президент, судя по всему, намерен постепенно передать кадровые функции на аутсорсинг доверенным лицам. Что тем более актуально при старте предвыборной гонки.



Евг.Беличков

4. 10.22 Источник - Ia-centr.ru

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