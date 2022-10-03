"Разборы полетов" с хокимами: кадровые изменения в Узбекистане, - И.Арбышев

08:00 05.10.2022 "РАЗБОРЫ ПОЛЕТОВ" С ХОКИМАМИ: КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Основным содержанием сентябрьских ротаций в #Узбекистан'е стали массовые увольнения хокимов, инициированные президентом. На этом фоне министерские назначения несколько "затерялись". Кроме того, продолжился политический взлет Аманбая Орынбаева, в августе утвержденного председателем Жокаргы Кенеса в #Каракалпакстан'е. Обзор кадровой политики РУз за прошедший месяц - в материале Ia-centr.ru.

"Разборы полетов" с хокимами: кадровые изменения в Узбекистане

Рокировки Кабмина: от сельского хозяйства к инвестициям и обратно

Сентябрь выдался относительно "небогатым" на значимые перестановки в правительстве. Несколько министерских назначений прошли в самом конце лета.



Так, 29 августа Азиз Воитов был назначен новым министром сельского хозяйства, получив повышение с поста первого замминистра инвестиций и внешней торговли. Ранее Воитов работал в Национальном банке РУз, а также входил в правление Sanoat qurilish bank. Назначение оказалось хрестоматийной рокировкой. Если новый глава Минсельхоза перешел в ведомство из рядов Мининвествнешторга, то предыдущий министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев, напротив, еще в июле получил должность министра инвестиций и внешней торговли.



30 августа у Хождаева на новом посту сменился первый заместитель - Нозимжон Холмуродов, прежде первый замхокима Бухарской области. Кроме того, Холмуродов уже работал в Мининвествнешторге на должности заместителя до января 2021 года.



5 сентября на совещании по ценовой политике Шавкат Мизриеев уволил первого замминистра сельского хозяйства Шухрата Тешаева. По мнению президента, он не справился со своей работой. Карьерные перспективы Тешаева находились под сомнением и раньше: в 2019 году он был понижен в должности с руководителя Минсельхоза до первого заместителя. О новом назначении Тешаева после сентябрьского увольнения не сообщалось.



Также на совещании замминистра Шухрат Мирзаев получил выговор. Мирзиеев пригрозил увольнять и других заместителей в сельхозведомстве (за рабочие провалы и "приписки" в ведомственной отчетности), а за деятельностью нового министра Воитова пообещал установить жесткий контроль.



9 сентября замглавы Мининвествнешторга Шухрат Вафаев получил пост гендиректора Агентства стратегических реформ при президенте РУз - нового ведомства, учрежденного Мирзиеевым в тот же день. Ранее Вафаев занимал должности в Центробанке, Минфине, Кабинете министров и Госкомитете по инвестициям.



Рокировки прошли и в других министерствах. 7 сентября исполнительным директором Фонда развития культуры и искусства при Кабмине РУз вновь стала Гаянэ Умерова. До ноября 2020 года она уже занимала данную должность, после чего была назначена генеральным секретарем узбекистанской комиссии по делам UNESCO.



Последнее назначение в рядах "второго эшелона" Кабмина прошло в самом конце месяца. 29 сентября Эркин Рустамов, долгое время работавший в министерских структурах, был повышен до первого замминистра экономического развития и сокращения бедности.



Президентская рать

9 сентября Владимир Норов возглавил узбекистанский МИД. С апреля он работал первым замминистра иностранных дел и одновременно исполнял обязанности главы дипломатического ведомства. До конца 2021 года Норов был генеральным секретарем ШОС. Так что новое назначение выглядело логичным в преддверии Самаркандского саммита организации (состоявшегося в середине сентября).



Владимир Норов является частью "ударной обоймы" команды Мирзиеева. Имея за плечами опыт руководства МИДом при Исламе Каримове (в 2006-2010 годах), чиновник является одним из ключевых деятелей современной узбекистанской дипломатии. Именно Норов во многом ответственен за усиление контактов Ташкента с Саудовской Аравией в последние месяцы. Он также уделяет много внимания участию РУз в афганском урегулировании.



В сентябре продолжился карьерный взлет Аманбая Орынбаева, в конце июля покинувшего пост главы МВД Каракалпакстана. После отставки из силовых структур Орынбаев был назначен первым зампредседателя каракалпакского Совета Министров. 26 августа в ходе визита Шавката Мирзиеева в Нукус каракалпакстанский Совет старейшин утвердил экс-силовика председателем Жокаргы Кенеса (местного парламента и верховного органа власти).



9 сентября Орынбаев стал сенатором Олий Мажлиса, а уже 13 числа он был избран зампредседателя Сената, сменив в этой должности экс-председателя Жокаргы Кенеса Мурата Камалова. Таким образом, процедура смены власти в Каракалпакстане в целом завершилась: клан Камаловых, занимавший сильные позиции во внутренней политике как минимум с 60-х годов прошлого века, окончательно уступил их. Можно считать, что Орынбаев стал одним из ключевых участников команды Мирзиеева, учитывая его роль во время июльских волнений в Каракалпакии.



29 сентября последовало еще одно повышение в рядах "старой гвардии". Журабек Мирзамахмудов получил пост министра энергетики РУз, сменив ушедшего с должности в апреле Алишера Султанова. До ноября 2020 года Мирзамахмудов работал в Минэнерго первым замминистра, а после отставки возглавил правление АО "Узкимесаноат" (оставшись также гендиректором "Узатома").



Увольнения и назначения в хокимиятах

Традиционно с политикой Мирзиеева связаны инфоповоды, содержащие критику "нерадивых" исполнителей в министерствах и на местах. В отличие от летних месяцев, данная картина в середине сентябре была "смазана" подготовкой саммита ШОС как более приоритетной задачи для президента. Некоторые перестановки прошли без лишнего шума: так, 12 сентября в Узбекистане за один день сменились 11 начальников региональных налоговых инспекций. Однако никаких высказываний со стороны президента (с характерными нареканиями по поводу работы) сделано не было.



В то же время сентябрь запомнился "кадровыми чистками" хокимиятов. На вышеупомянутом совещании 5 сентября Мирзиеев подверг ряд хокимов разгромной критике, требуя от последних снизить зависимость регионов от продовольственного импорта. Президент потребовал от областных руководителей разработать план импортозамещения в течение месяца.



На протяжении месяца давление на местных исполнителей усиливалось. 19 сентября Мирзиеев выговаривал региональным руководителям за неразвитость туристической сферы в ряде областей (Джизакская, Сырдарьинская, Наманганская и другие). По итогам совещания 14 глав районов были уволены.



24 сентября глава президентской администрации Сардор Умурзаков обвинил хокимов в том, что те мешают работе сельхозкластеров и создают им административные препоны. 27 сентября Умурзаков вновь раскритиковал региональных руководителей: "Некоторые хокимы областей, городов и районов, а также руководители министерств ведут себя как ханы".



Совещание 27 сентября запомнилось громкими увольнениями. Президент отстранил от должности главу Андижанского района Абдужаббора Эгамбердиева за неуважение к гражданам. За незаконное выделение участков земли и прочие нарушения были уволены хокимы Асакинского района Мансурбек Алихонов и Ферганского района Шухратжон Муминов. Руководитель Пахтаабадского района Эльербек Усмонов лишился должности за нецелевые расходы, а глава Нурабадского района Шерали Юлдашев - за применение физической силы к подчиненному. О кадровых заменах в данных хокимиятах пока не сообщалось.



В то же время ряд региональных руководителей получили кадровые поощрения. 22 сентября хокимом Ташкентской области был утвержден Зойир Мирзаев, с ноября 2021 года исполнявший обязанности главы региона. 28 сентября руководителем города Янгиер был утвержден Отабек Носиров, ранее занимавший пост замхокима Сырдарьинской области.



Кроме того, 21 сентября хокимом Термеза (Сурхандарьинская область) стал Уктам Тураев. Учитывая, что до назначения в регион он работал на посту замминистра строительства, данную ротацию можно воспринять как кадровое понижение. До 2022 года Тураев имел опыт работы в хокимиятах Сурхандарьинской области на руководящих должностях. Таким же понижением выглядит перевод Ботира Зохидова с должности первого зампредседателя Центрального банка на пост хокима Шайхантахурского района Ташкента.



Иван Арбышев

5 окт. 22 Источник - Ia-centr.ru

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