В кыргызском ОАО "Электрические станции" опять новый директор - Айбек Айдаралиев

08:07 05.10.2022

Айбек Айдаралиев назначен новым гендиректором ОАО "Электрические станции"

5 октября 20224



Новым гендиректором ОАО "Электрические станции" назначен Айбек Айдаралиев, сообщили Tazabek в компании.



Как стало известно, А.Айдаралиев сменил на посту Талайбека Байгазиева, который стал председателем ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".



А.Айдаралиев родился в 1974 году. Имеет высшее образование, учился в государственном университете им. Б.Осмонова, Ташкумырский технологический факультет.



Трудовая деятельность:



2000-2008 - ОАО "Северэлектро", инспектор, начальник участка,

старший инспектор ЭнергоОМОН.

2008-2021 - ОАО "НЭС Кыргызстана", ЧуПВЭС, начальник КДО,

начальник ПТС, заместитель главного инженера.

2022 г. первый заместитель генерального директора ОАО

"Электрические станции".

2022 г. Заместитель директора по капитальному строительству и общим вопросам ОшПЭС ОАО НЭСК.

Справка:



ОАО Электрические станции – крупнейшая генерирующая компания, вырабатывает 98% всей электроэнергии Кыргызстана. В состав компании входят 7 ГЭС и 2 ТЭЦ и Бишкектеплосеть.