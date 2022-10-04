 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саудовский кронпринц хочет укрыться за премьерским креслом, - Игорь Субботин
08:18 05.10.2022

04.10.2022

Американцев призвали дать наследнику престола судебный иммунитет
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Юридическая команда наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана обратилась к американским судебным органам с призывом признать за своим клиентом юридическую неприкосновенность в деле убитого в 2018 году в Стамбуле критика правящего дома Джамаля Хашогги. Поводом для новых требований стало решение 86-летнего саудовского монарха передать традиционно сконцентрированные в его руках полномочия премьер-министра своему сыну. Действия юристов привели в негодование тех саудовских диссидентов, которые добиваются в американской юрисдикции справедливости.

К федеральному окружному суду в Вашингтоне обратился адвокат саудовского руководства Майкл Келлог.

В своем заявлении юрист сослался на американскую практику, в рамках которой принимающая сторона может предоставить неприкосновенность главе государства. "Суд должен постановить, что наследный принц имеет право на иммунитет в свете его нынешнего статуса премьер-министра Королевства Саудовская Аравия", – отмечается в документе. Отдельное требование к американской Фемиде – отклонить иски к наследному принцу, касающиеся "дела Хашогги". "Королевский приказ не оставляет сомнений в том, что наследный принц имеет право на неприкосновенность, основанную на статусе", – подчеркивает Келлог.

О том, что король Сальман бин Абдель Азиз Аль Сауд распорядился назначить сына главой кабинета министров, стало известно 27 сентября. Назначение произошло в рамках масштабных перестановок на высоком правительственном уровне. Несмотря на то что инициатива формализует власть молодого политика, он уже давно широко считался фактическим лидером Саудовской Аравии на фоне слухов об ухудшающемся здоровье отца. До того как стать главой кабинета министров, кронпринц Мухаммед имел титул заместителя премьер-министра и обладал полномочиями главы оборонного ведомства. Теперь эта роль перешла к Халиду бин Сальману, младшему брату наследника престола и бывшему замминистра обороны.

С середины прошлого века должность премьер-министра традиционно закреплена за саудовским королем, однако история аравийского государства знает редкие исключения из этой практики. Король Салман никак не обосновал произошедшие перестановки в кабинете министров, указав, впрочем, на то, что он намерен продолжать председательствовать на встречах правительства в зависимости от ситуации. Кронпринц уже неоднократно заменял отца на публичных мероприятиях. Тем не менее нынешняя инициатива подстегнула слухи вокруг скорого транзита власти. С начала года монарх дважды нуждался в госпитализации, о чем открыто сообщала государственная пресса, несмотря на свою характерную закрытость.

Критики саудовской власти, находящиеся в изгнании, моментально интерпретировали передачу премьерских полномочий Мухаммеду как попытку формально уберечь его от череды расследований в США. Тем более что федеральный окружной суд уже обращался к администрации президента Джозефа Байдена с просьбой дать свою оценку, следует ли вывести фигуру кронпринца за скобки разбирательства, начатого по инициативе невесты Хашогги – Хатидже Ченгиз, в связи с тем, что сын Хранителя двух Святынь часто представляет свою страну в переговорах на высшем уровне. В июле этого года исполнительная власть попросила суд отсрочить дедлайн. Последний крайний срок истек на днях.

В гражданском иске против кронпринца, поданном в федеральный окружной суд Вашингтона, утверждается, что фактический лидер Саудовской Аравии и ряд приближенных к нему официальных лиц проработали комплексный план, чтобы выманить Хашогги в консульство королевства на территории Стамбула в 2018 году и устранить его, уничтожив все возможные улики. Мухаммед фигурирует в документе как основной организатор и заказчик убийства, которое на несколько лет лишило Эр-Рияд маневренности в международных отношениях. Впрочем, это не единственная юридическая кампания за рубежом, которая бросает тень на репутацию новоявленного премьер-министра аравийского государства.

Еще один иск подан в США представителями Саада аль-Джабри, бывшего помощника министра внутренних дел Саудовской Аравии. В нем говорится, что диссидента, проживающего на территории Канады, пытались сделать "вторым Хашогги", отправив к нему карательный отряд. При этом бывший чиновник, который отвечал в королевстве за антитеррористическую деятельность, неоднократно давал понять, что обладает информацией, компрометирующей весь правящий дом. Не исключено, что юридические представители кронпринца Мухаммеда теперь будут пытаться нейтрализовать все негативные эффекты и вокруг этого разбирательства, несмотря на то что аль-Джабри, как кажется, удалось создать мощную информационную волну в западных СМИ.

Западные издания признают, что международная изоляция наследника саудовского престола ослабла в последние месяцы и без премьерского назначения. Наиболее явным признаком стал визит Байдена в Саудовскую Аравию. Президент США был вынужден изменить свое отношение к Мухаммеду из-за заинтересованности в стабилизации ситуации на рынке энергоносителей.

С другой стороны, исследователи предполагают, что передача кронпринцу премьерских полномочий может повлиять на перспективы нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Король Салман рассматривается экспертами как тормоз этого процесса. Теперь же, наделенный формальной премьерской властью, сын монарха может стимулировать положительную динамику в восстановлении контактов между Эр-Риядом и соседями по региону.

Источник - НГ
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