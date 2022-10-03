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|Парламент Киргизии меняет спикера. Вместо Мамытова будет Шакиев?
09:01 05.10.2022
5 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Спикер парламента Талант Мамытов сложит с себя полномочия
Спикер парламента Талант Мамытов сложит с себя полномочия. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Предполагается, что вместо Таланта Мамытова спикером станет депутат Нурлан Шакиев.
С чем связано такое решение Таланта Мамытова, неизвестно.
Ранее сообщалось, что Талант Мамытов сложил полномочия торага, но лидер парламентской фракции "Ынтымак" Марлен Маматалиев, комментируя эту информацию 24.kg, заявил, что спикер временно передал свои полномочия заместителю на время командировки в Баткен.