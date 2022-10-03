Русофоб Врублевский все еще не выслан? В МИД РФ вызван посол Казахстана

09:33 05.10.2022

МОСКВА, 4 октября 2022,



В МИД РФ вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в связи с ситуацией вокруг скандального русофоба Петра Врублевского, говорится в опубликованном 4 октября заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.



Напомнив, что Врублевский (из Киева), будучи дипломатом призывавший к убийству русских людей, должен был покинуть Казахстан 8 сентября, Захарова отмечает, что этот шаг Астана не сделала, и ее обещания, что бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в республику, оказались напрасными.



"Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью, - заявила Захарова. - Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии".



Российский дипломат сообщила, что Кошербаева в связи с этим вызвали в МИД РФ и заявили ему о категорической неприемлемости такой политики Астаны.



Ведь действия русофоба подпадают под разжигание национальной розни, так что Москва рассчитывает на срочные меры Казахстана и на то, что власти республики не станут "идти на поводу у неонацистского режима в Киеве".