Евроэнергетика - полные дрова: Скоро бюргеры будут пахнуть, как кочевники, - СП

09:38 05.10.2022

Зимние страсти "загнанных в уголь" жителей Старого Света

Игорь Моисеев



На фото: торговец Рене Фридрих стоит перед высушенными в печи дровами во дворе своей компании Brennholz Friedrich. Из-за роста цен на газ у компаний резко возрос спрос на дрова, уже имеются сотни предварительных заказов.

Пляски в преддверии холодной еврозимы набирают обороты. Как мы и предполагали, все представители европейских криминальных джунглей переключились на новый чрезвычайно доходный вид бизнеса - добычу и контрабанду дров и угля. Но даже мы не предполагали, насколько хитроумными, креативными и изобретательными окажутся евромошенники. Последние сводки с полей просто потрясают воображение…



Кому придется меньше есть?

Газета Washington Post в одной их своих последних статей с интригующим названием "Угольные печи и похитители дров" сообщает, что напуганные приближением зимы европейцы начали воровать другу у друга дрова "Бревна в Европе тащат прямо с грузовиков, - рассказывают журналисты Энтони Файола и Ванесса Гвинан-Банк. - В интернете расплодились сайты, на которых мошенники торгуют несуществующим хворостом. Фирмы-однодневки принимают предоплату и исчезают в сиреневом тумане полной неизвестности.



По словам главного лесника района графа Гетца фон Денневица, в лесах вокруг Штутгарта творится настоящая воровская вакханалия. "Дерзкие воры врываются по ночам на лесные делянки с прицепом, трактором, погрузчиком и краном, при свете фар валят деревья, быстро распиливают их на дрова и скрываются исключительно в неизвестном направлении…".



ЕС грозит Москве девятым пакетом ограничений в торговле, хотя даже по восьмому договориться пока не могут

А 60-летнего жителя Мюнхена Йорга Мертенса августовские счета за электроэнергию потрясли до ногтей. Счет этот вырос на 70%. И теперь после выплаты арендной платы за квартиру, 190 долларов на электроэнергию и тепло (раньше было 112) у мюнхенца остается 366 долларов в месяц - на еду, лекарства, рестораны и девочек. По его словам, такой всплеск инфляции на его памяти был только в 1970-х году. История повторяется. "Теперь мне придется покупать меньше еды, - сказал Мертенс, страдающий серьезным заболеванием позвоночника. - И чем я буду платить за аренду зимой?"



Топливо последней инстанции

"В Германии жители старого Западного Берлина вытирают пыль с угольных и дровяных печей, - продолжает "нагонять жути" на европейцев The Washington Post. - В Польше чиновники распределяют маски против смога, поскольку поляки предполагают, что при сжигании дров смог от дровяных печей накроет целые районы больших городов. Во всех европейских странах наблюдается резкий скачок цен на "топливо последней инстанции" (слог-то какой! - авт.) - дрова. Дровяные печи и топки в нескольких странах почти полностью распроданы…



"Берлинцы массово ремонтируют старые обогреватели и устанавливают новые, - говорит берлинский трубочист Норберт Скробек. Он консультирует владельцев печей, работающих на дровах и угле. Норберт опасается, что резкое увеличение портативные обогревателей в стране может спровоцировать опасные утечки угарного газа при неправильной установке или использовании.



"Этой зимой нам придется перевозить многих берлинцев горизонтально", - демонстрирует трубочист знание специфичного немецкого юмора.



Автор этих строк в свое время два года прожил в Монголии. А в этой стране газа нет. От слова совсем. Вся страна обогревается углем. Плитки на кухне - электрические. По ночам горячая вода в квартиры не подается. Не успел помыться днем - грей воду в кастрюле на кухне. Это - удовольствие на несколько часов. Но это все - мелкие бытовые мелочи по сравнению с тем, что рядом с нашим домом, в районе рынка Нарантул располагался целый квартал юрт. Это был так называемый "юрточный самозахват".



Городские власти Улан-Батора периодически и с переменным успехом с ним боролись, изгоняя захватчиков с муниципальной земли. Но вскоре остроконечные передвижные дома кочевников за ночь вырастали в каком-то другом месте. Окна моей квартиры как раз выходили на этот неубиваемый мобильный "юрточный городок".



Летом и весной они мне не мешали. А вот зимой наступал кошмар. Юрту же надо топить. В каждом вигваме имелась своя печка-буржуйка. А то и две. Дрова и уголь в Монголии дорогие. Леса же мало, степь кругом. Уголь в столицу везут из угольного разреза Таван-Толгой, который находится в четырехстах километрах от столицы.



Логистика тоже "накручивает" свою цену. И не всем она по зубам. В итоге для того, чтобы согреться, "юрточники" жгли все, что хоть как-то горит - старые автомобильные покрышки, пластиковые бутылки, найденные на помойках тряпки, деревянную и пластиковую мебель. В вершине юрты делается конструктивная дыра, и дым от печки через нее уходит в небо. В эти минуты над юртами расстилается темный ядовитый смог. Дышать невозможно. Если ночью оставишь окно открытым - вообще можно отравиться.



В итоге каждые выходные все посольские работники становились большими любителями лыж и дружно уезжали за город - лишь бы не дышать этими ядовитыми миазмами.



Похоже, такая же участь ждет зимой многие европейские города.



Зима ярости

"Дрова - это новое золото", - признается журналистам The Washington Post сисадмин из Бремена Франц Люнингхаке. Франца можно считать счастливчиком - он успел урвать дровяную печь по предварительному заказу.



"Польский гусь" рискует получить "несварение"

По словам истопника-сисадмина, его предполагаемый счет за электроэнергию в следующем году составит 4500 долларов. Для сравнения - все предыдущие годы он платил 1500 долларов за год. Хороший рывок. "Французские власти предупредили общественность о том, что в стране возможны веерные отключениям электроэнергии, - нагнетает страсти The Washington Post. - В целях экономии энергии Эйфелеву башню - высокий фонарь, который обычно освещает „Город огней" (так в Европе называют ночной Париж) до часу ночи, будут выключать в 11часов 45 минут вечера. В Германии пророссийски настроенные правые призывают налогоплательщиков устроить своим властям настоящую „зиму ярости", выйдя на улицу с митингами протеста".



Похоже, уличные потасовки и побоища, которые в свое время потрясали Париж в результате акций "желтых жилетов", скоро обретут второе дыхание. На этот раз - по всей Европе.



"Нового золота" на всех европейцев не хватит. Зато можно согреться на митингах протеста во время "зимы ярости".



Цветные камни вместо бурого угля

Но больше всего порадовал креативом мошенники из Польши. Как пишет газета Zawiercie112, в Тарновских Горах местная жительница, выйдя по интернету на фирму, торгующую углем, внесла предоплату. Цена ее устроила. Уголек ей действительно привезли, вывалили на участке целую гору. Но радоваться хозяйке пришлось недолго.



А вот греться не придется совсем. Как только прошел первый дождь, выяснилось, что ей привезли не уголь, а крашеную щебенку. Сейчас дело расследует полиция и районная прокуратура. Но "угольных мошенников", как водится, и след простыл.



5 окт. 22