В Казахстане приняли "Концепцию развития финансового сектора РК до 2030 года"

10:47 05.10.2022

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждена Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Концепция предусматривает переход от антикризисного регулирования к устойчивому развитию финансового рынка.



Для достижения целей концепции определены пять ключевых принципов развития финансового рынка:



обеспечение положительного эффекта от развития финансового сектора на экономический рост;



создание условий для развития финансовых технологий и внедрения инновационных продуктов и услуг;



поддержание финансовой стабильности, ориентированное на обеспечение устойчивости и непрерывности деятельности финансовых институтов;



развитие конкуренции и создание равных условий деятельности для всех финансовых организаций;



повышение финансовой инклюзии и предоставление равных условий доступа к финансовым продуктам и услугам для всех потребителей.



Документ предусматривает семь стратегических направлений развития финансового сектора, три из которых имеют кросс-секторальный характер и актуальны для всех сегментов финансового рынка, а четыре стратегических направления содержат специфические секторальные задачи и инициативы для ключевых участников финансового рынка.



Обеспечение финансовой стабильности и поддержание доверия к финансовой системе.



Развитие инноваций, финансовых технологий, новых бизнес-моделей и компетенций.



Обеспечение добросовестного поведения, защита прав и интересов потребителей финансовых услуг.



Финансирование экономики и развитие банковского сектора.



Развитие рынка страхования как инструмента защиты финансовых интересов.



Развитие рынка ценных бумаг как дополнительного канала финансирования экономики.



Развитие небанковского сектора и микрофинансирования.



Как ожидается, в результате реализация концепции финансовая система страны в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума займет не ниже 60 места.



Вместе с тем ожидается:



рост ссудного портфеля банковского сектора к ВВП 2021 года до 40,4%;



высокое качество ссудного портфеля банков второго уровня и МФО: кредиты и микрозаймы с просрочкой платежа не более 5% от совокупного ссудного портфеля;



активная роль страхового сектора в повышении благосостояния населения: премии страховых организаций – не менее 4% от ВВП, общие выплаты к премиям за исключением накопительного страхования – не менее 60%;



рост активности населения на рынке ценных бумаг: граждане, имеющие брокерский счет, – не менее 8% от количества занятого населения.



Лариса Черненко