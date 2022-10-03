Почему Казахстан чужой на нефтяном празднике жизни? - Олег Червинский

11:04 05.10.2022

Зачем прилетали в Алматы главы "КазМунайГаза" и QazaqGaz



ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ

Понедельник, 03 Окт 2022,



Минувшая неделя в Алматы пахла нефтью. В южной столице рейсами из Стамбула, Франкфурта и Астаны высадился внушительный десант, в состав которого входили президент Всемирного нефтяного совета Педро МИРАС, генеральный директор Международного энергетического форума Джозеф МАКМОНИГЛ, министр энергетики Казахстана Болат АКЧУЛАКОВ, председатель правления "КазМунайГаза" Магзум МИРЗАГАЛИЕВ, глава нацкомпании "QazaqGaz" Санжар ЖАРКЕШОВ, топ-менеджеры ведущих мировых нефтегазовых компаний, высокопоставленные чиновники.



В течение недели на различных площадках в Алматы прошли 28-я Казахстанская международная конференция "Нефть и газ", выставка KIOGE-2022, Молодежный форум Всемирного нефтяного совета и саммит министров энергетики Организации тюркских государств.



По итогам саммита была подписана Программа энергетического сотрудничества Организации тюркских государств на 2023-2027 годы и план мероприятий по ее реализации. После февраля нынешнего года в мире запустился процесс глобальной геополитической трансформации, и в этих условиях роль богатых ресурсами тюркских стран неизмеримо возрастает. В частности, Азербайджан объявил о готовности удвоить со следующего года поставки природного газа в Европу, чтобы заместить объемы, выпадающие после сокращения экспортных поставок российского "Газпрома".



К сожалению, мы чужие на этом празднике жизни. Как подтвердил, выступая на конференции "Нефть и газ" Санжар Жаркешов, уже со следующего года Казахстан начнет испытывать дефицит природного газа – речь не идет о расширении экспорта, топлива может не хватить индустрии и частному сектору, учитывая планы по дальнейшей газификации регионов. Шеф "QazaqGaz" поделился планами по решению этой проблемы, в числе которых – увеличение ресурсной базы нацкомпании. На базе дочернего ТОО "Амангельды Газ", ведущего добычу в Жамбылской области, будет создано подразделение "Разведка Добыча QazaqGaz", также в нацкомпании появится Центр развития НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок).



Но главное – изменится формула ценообразования на газ. Согласно действующему законодательству, "QazaqGaz" обладает монопольным правом на выкуп газа у сторонних недропользователей, для которых он является побочным продуктом, извлекаемым вместе с нефтью. Цена выкупа – себестоимость добычи плюс 10%-ная маржа – совершенно не стимулирует добывающие компании заниматься этим бизнесом, им проще закачивать попутный газ в пласт для увеличения объемов добычи нефти. Новая формула закупочной цены упрощенно будет выглядеть так: экспортная цена на казахстанско-китайской границе минус транспортные расходы и минимальная комиссия нацкомпании.



Площадка конференции "Нефть и газ" традиционно использовалась ее участниками для громких заявлений и оглашения планов. Из услышанного в этот раз. Министр энергетики Болат Акчулаков подтвердил приоритетность развития нефтехимических проектов в стране – несмотря на то, что запуск Газохимического комплекса в Атырау уже дважды сдвигался в этом году, проект остается гордостью ведомства, и министр назвал его "одним из самых крупных в регионе". Кроме того, Казахстан проводит исследования по трем направлениям в области водородной энергетики. Одной из важнейших новостей стало то, что министерство разработало проект модельного контракта для инвесторов по принципу "одного окна" и приглашает к его обсуждению всех заинтересованных.



"КазМунайГаз" в ближайшее время останется именно нефтегазовой компанией, несмотря на общемировую тенденцию и предложения по трансформации в энергетическую, заявил Магзум Мирзагалиев. Тем не менее проекты по возобновляемым источникам энергии будут продолжены и инициированы новые. Так, КМГ совместно с Total строит в Казахстане парк ветровых электростанций с системами накопления энергии общей мощностью порядка 1 ГВт. При этом Total будет привлекать финансирование от международных финансовых институтов. Полное завершение проекта планируется в конце 2024 года, и, по словам г-на Мирзагалиева, "это будет крупнейший в мире проект ВИЭ с аккумуляторным парком".



А пока солидные мужи в костюмах делились планами и перспективами, талантливая молодежь в стенах Казахстанско-Британского технического университета в рамках Молодежного форума Всемирного нефтяного совета дискутировала на темы глобального энергоперехода и будущих вызовов для мировой нефтегазовой промышленности. Пройдет пару лет – и эта молодежь будет реализовывать идеи и проекты, обсуждавшиеся в последнюю неделю сентября в Алматы.