Теракт на "Северных потоках" стал 11 сентября для Европы, - Неджметтин Аджар

15:43 05.10.2022

Yeni Safak

Турция



11 сентября для Германии?



Саботаж на "Северных потоках" усугубил и без того тяжелый энергетический кризис и стал для Европы новым 11 сентября, пишет Yeni Şafak. Больше всех пострадает Германия, но у нее есть два выхода из сложившейся ситуации.



С начала российско-украинского военного конфликта европейские страны столкнулись с серьезной проблемой обеспечения энергетической безопасности. Утечки на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" на прошлой неделе усугубили эту проблему не только с точки зрения игроков, нуждающихся в энергии, но и в то же время для тех, кто поставляет энергию. При этом твердое убеждение в том, что утечки стали актом саботажа, еще больше усложнило ситуацию.



Тот факт, что в результате утечек подача природного газа по "Северным потокам" полностью прекратилась, и в зависимости от масштабов нанесенного ущерба эти маршруты могут быть окончательно свернуты, будет иметь очень серьезные последствия для Германии - страны с крупнейшей экономикой в Европе, которая является одной из самых густонаселенных и наиболее зависимых от российского природного газа стран. Из-за военного конфликта между Россией и Украиной у Германии и так значительно уменьшились возможности поставок газа по суше, а то, что последние события лишают ее шанса получать голубое топливо и по морю, вызывает вопрос: "Настало 11 сентября для Германии?"



Кого беспокоят "Северные потоки"?



Сегодня мы можем разделить европейские государства на три группы: высоко зависимые от российского природного газа, ограниченно зависимые и полностью зависимые. Зависимость таких стран Южной Европы, как Италия, Испания, Португалия и Франция, от российского голубого топлива весьма ограничена. Некоторые страны Балтии и Восточной Европы, такие как Финляндия, Латвия, Литва, Чехия и Словакия, зависят от российского газа почти на сто процентов. Наконец, зависимость стран Центральной Европы, таких как Германия, Польша и Венгрия, составляет порядка 40-50%.



Европа обеспечивала более 30% своих потребностей в природном газе за счет России. Примерно 60% российского голубого топлива передавалось по трубопроводам, проходящим через территорию Украины. В этой связи она была ключевой транзитной страной в обеспечении энергетических потребностей Европы. Газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", предназначенные для передачи российского природного газа напрямую в Европу, были важнейшим маршрутом транзита энергоносителей в Европу после Украины. Суммарная мощность этих двух линий, которые начали строиться в 2010-х годах, составляла 110 миллиардов кубометров в год.



Основной целью "Северных потоков", которые были сооружены для устранения рисков с точки зрения энергетической безопасности всей Европы и особенно Германии в связи с напряженностью, возникавшей между Россией и странами Восточной Европы с начала 2000-х годов, была транспортировка природного газа напрямую из России в Германию. В процессе строительства этих линий от ведущих стран западного блока и в первую очередь США поступали резкие заявления в адрес немецкого руководства. Более того, лондонская администрация в этот период называла зависящие от российского природного газа страны "изгоями".



Грядут трудные времена



Сегодня Германия переживает, пожалуй, самый тяжелый период со времен Второй мировой войны. Дефицит энергии в Европе из-за российско-украинского конфликта больше всего ударит по экономике Германии. На сегодняшний день почти половина всего природного газа, импортируемого Европой из России (100 миллиардов кубометров), потребляется Германией. Таким образом, угроза энергетической безопасности, возникающая в Европе, больше всего ударит именно по этой стране.



В связи с последними событиями Германия, которая является четвертой экономикой в мире с ВВП в размере 4,2 триллиона долларов и лидером Евросоюза в экономической сфере, в условиях приближающейся зимы лишилась надежного источника энергии, необходимого как для удовлетворения потребностей собственных граждан, так и для поддержания экономического потенциала страны. В этом отношении, хотя диверсия была устроена на важнейшем маршруте транспортировки российского природного газа, полное закрытие данной магистрали нанесет непоправимый ущерб Германии.



Что же касается вопроса о том, кто мог совершить это нападение, очевидность того, что Кремль не заинтересован в событиях, которые прекратят поток природного газа, снижает вероятность совершения этой атаки со его стороны. Ведь для России в целях эффективной внешней политики важно не полностью перекрыть подачу голубого топлива, а использовать его в качестве рычага давления. Однако совершенная диверсия сделала этот рычаг нефункциональным.



Сложный выбор, поджидающий Берлин



Сегодня российско-украинский военный конфликт, хотя и происходит на территории Украины, но своими последствиями наносит глубокие раны Германии. Лишиться надежного и бесперебойного источника энергии в дополнение к экономическим издержкам, вызванным конфликтами в смежной географии, для такой страны-локомотива ЕС, как Германия, будет подразумевать важнейшую угрозу безопасности со времен Второй мировой войны. И судя по всему, Германию, возможно, даже умышленно не защищают такие союзники, как США, и такие организации, как НАТО, которым Берлин доверил свою безопасность после 1945 года.



Саботаж в отношении "Северных потоков" наглядно демонстрирует потребность в новых механизмах и структурах, которые обеспечат безопасность как Европы, так и Германии. В частности, Германия, чье экономическое благополучие и промышленный потенциал зависят от сохранности важнейших торговых и энергетических путей - и при этом страна не имеет возможности защитить эти значимые пути собственными средствами - после диверсий может оказаться перед радикальным выбором. Здесь мы можем говорить о двух разных сценариях для Германии: переход к более взвешенной политике в отношениях с Россией, что создаст трещину в антироссийском западном блоке, или приобретение способности обеспечить собственную безопасность за счет вооружения. Оба варианта подразумевают значительные риски и возможности для Германии и всего мира.



Автор: Неджметтин Аджар (Necmettin Acar)