Жасмин Ан-Нимр: таджикистанка, покорившая Азию своими формами

15:46 05.10.2022

Как девушка арабского происхождения превратилась в бодибилдера и поднимает таджикский флаг зарубежом



"Азия-Плюс" возобновляет свой проект "Точикистон, ба пеш!" при поддержке букмекерской компании 1XBET. В первом выпуске мы расскажем про историю успеха Жасмин Ан-Нимр - бодибилдера арабского происхождения, которая считает своей родиной Таджикистан, и с гордостью поднимает флаг республики за рубежом.



Жасмин занимается бодибилдингом один год, и уже показала большой результат – завоевала первое место на Чемпионате Азии по бодибилдингу и телосложению в июле этого года.



"На самом деле, я пришла в зал, чтобы сбросить вес, это было несколько лет назад. Но потом, когда встретила моего тренера Олима Парпиева, начала заниматься, напротив, пауэрлифтингом, - рассказывает она. - После нескольких лет пауэрлифтинга, я перешла в бодибилдинг. И выступать на соревнованиях меня убедил тоже мой тренер".



Никакие предрассудки восточную девушку не останавливали.



"Я изначально понимала, что этот вид спорта несовместим с нашим менталитетом, с нашей восточной культурой, поэтому, когда мы занимались, мы знали, что мы не будем здесь выступать, мы будем выступать за границей!".



Что помогло не сломаться Жасмин – смотрите в нашем ролике:







Проект "Азия-Плюс" про спортсменов "Точикистон, ба пеш!" впервые был реализован в конце 2019 года. Он состоял из 12 историй про лучших спортсменов страны, получил около 1 миллиона просмотров на платформах "Азия-Плюс", и породил несколько клонов, которые появились под одноименным названием после завершения нашего проекта.



За эти три года в стране появилась плеяда новых, а также начинающих и подающих большие надежды спортсменов. И все они достойны того, чтобы о них рассказывали. Мы также уверены, что эти истории будут мотивировать других людей – независимо от рода занятий – в преодолении препятствий в жизни и усилении воли.