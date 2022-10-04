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Цель диверсии на "Северных потоках", - Мехмет Али Гюллер
15:47 05.10.2022

Cumhuriyet
Турция

Цель саботажа на "Северных потоках"

Утечки на "Северном потоке" не могут быть случайностью, пишет автор статьи из Cumhuriyet. Изначально именно США были обеспокоены сделкой России и Германии по поставкам газа. Байден даже обещал уничтожить "Северный поток". Вряд ли это простое совпадение.

Мехмет Али Гюллер

В четырех местах на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", предназначенных для транзита газа из России в Германию, были обнаружены утечки. Шведская национальная сейсмическая сеть (SNSN) заявила, что рядом с местами утечек были зафиксированы два толчка, похожие на землетрясение силой 2,3 балла.

Очевидно, что четыре утечки на двух трубопроводах не могут быть случайностью. Так кто же может быть виновником диверсии и какова ее цель?

Беспокойство США

Запад обвиняет Россию, утверждая, что это российская операция под ложным флагом, "направленная на повышение цен на природный газ".

Действительно, после диверсии стоимость октябрьских фьючерсов на газ в Европе увеличилась на 13,4%. И что же от этого повышения выиграет Россия, которая не сможет продавать газ в Европу после того, как ее трубопровод был взорван? Между тем в выигрыше останется тот, кто сейчас поставляет природный газ в Европу - американские компании по производству и поставкам сжиженного природного газа...

Оставим в стороне краткосрочное повышение цен на голубое топливо и поищем ответ на более общий вопрос: кому мешают "Северные потоки"?

Одной из главных тем на каждом этапе украинского кризиса был российский газопровод. А США с самого начала были против энергетической сделки России и Германии.

Например, в заявлении о соглашении о стратегическом партнерстве между США и Украиной, опубликованном Госдепартаментом США 27 ноября 2018 года, было объявлено, что две страны продолжат координировать усилия для противодействия "Северному потоку - 2" и "Турецкому потоку".

Более того, президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 7 февраля 2022 года заявил: "В случае вторжения России на Украину "Северного потока - 2" больше не будет, мы покончим с ним". Когда журналист спросил: "Как же вы собираетесь сделать это? Проект трубопровода находится под контролем Германии"? Байден засмеялся и ответил: "Обещаю, мы сделаем это".

Правительство Германии под энергетическим давлением

Вот почему мы с самого начала расцениваем украинский кризис и как американо-германский конфликт. Потому что США стремятся разорвать связи между Россией и Германией, сдержать стремление Берлина и Парижа к стратегической самостоятельности и сохранить свое господство над Европой.

Неужели Германия этого не видит? Видит, это ясно. Так, в начале кризиса правительство Шольца занимало иную позицию. Настолько, что Украина обвиняла Германию в "поощрении России", при этом министр обороны Украины Алексей Резников даже угрожал: "Будет создана Восточная Германия".

Перед лицом давления со стороны США и согласного с ними партнера по правительству - "зеленых" Шольц со временем сделал шаг назад. Однако сейчас энергетический кризис начал сталкивать канцлера с немецкими капиталистами и даже широкими слоями населения Германии.

Непосредственно перед диверсией на трубопроводах генеральный директор Ассоциации муниципальных предприятий, предоставляющей газ для 67% конечных потребителей в Германии, обращал внимание на риск экономического краха, а генеральный директор немецкой Ассоциации управления энергетикой и водными ресурсами Керстин Андреа (Kerstin Andrea) - на то, что "энергетический кризис может пошатнуть основы общества".

Польша поблагодарила США

Одним словом, правительство Германии испытывало на себе давление немцев в сторону смягчения энергетических санкций. И вот с помощью диверсии на "Северном потоке - 1" была предпринята попытка предотвратить возможность смягчения, а путем диверсии на закрытом "Северном потоке - 2" - устранить альтернативу.

Другими словами, неудивительно, что бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Radoslaw Sikorski) поделился в соцсетях фотографией утечки газа со словами: "Спасибо, США!" Ведь именно в этот момент в Польше состоялось открытие "Балтийского газопровода" (Baltic Pipe), который будет передавать норвежский газ в Польшу через Данию.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664974020


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