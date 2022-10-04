Президенту Э.Рахмону - 70 лет. Поздравляем!

15:49 05.10.2022

Пресс-секретарь президента рассказал, как Эмомали Рахмон будет отмечать свой день рождения



Мазхаб Джума, Asia-Plus



Президенту Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 5 октября, исполнилось 70 лет. Свой день рождения он отметит в кругу детей и близких. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох Шарифзода.



По его словам, для Эмомали Рахмона сегодняшний день является обычным рабочим днем: "Никакие мероприятия в связи с его днем рождения в стране не запланированы".







"После рабочего дня президент отметит свой день рождение в кругу семьи", - сообщил Абдуфаттох Шарифзода.



Президент Таджикистана уже получил поздравления от некоторых глав государств.



В частности, от президента РФ Владимира Путина, главы Китая Си Цзинпиня, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, президента Беларуси Александра Лукашенко, а президент Казахстана Касым-Жормат Такаев сеголня утром позвонил по телефону Эмомали Рахмону, чтобы его поздравить устно.



В социальных сетях пользователи таджикского сегмента делают поздравительные публикации и распространяют фотографии Эмомали Рахмона, который сегодня празднует свой юбилей.



Эмомали Рахмон родился 5 октября 1952 года в Дангаринском районе Таджикистана.



В ноябре 1992 года на 16-ом заседании Верховного Совета Таджикистана Эмомали Рахмон был избран главой Верховного Совета Таджикистана, а по результатам президентских выборов в 1994 году был избран президентом республики Таджикистан.



На президентских выборах 1999 года он был избран на второй срок, а в 2006 году - на третий срок, в 2013 году - на четвертый.В 2016 году Эмомали Рахмону был присвоен статус Основателя мира и национального согласия – Лидера нации, в связи с чем он получил дополнительные привилегии.



В 2020 году Эмомали Рахмон в очередной раз выиграл президентские выборы и был избран главой государства на последующие семь лет.