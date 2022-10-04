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    Казахстан   | 
В Уральске судят за оскорбление казахов блогера Яковченко
15:53 05.10.2022

В Уральске судят Максима Яковченко, писавшего об отчуждении части Казахстана в пользу России

АКМАРАЛ ШАЯХМЕТОВА

Он ответит за "обезьян, привыкших кочевать, обгадив все вокруг"

В феврале этого года, во время ввода российских войск в Украину, житель Уральска Максим ЯКОВЧЕНКО написал в комментариях в одной из уральских групп сообщение об отчуждении некоторых городов Казахстана в пользу России.

"Уральск, Петропавловск, Павлодар и т.д. надо отдать России. Потому что здесь все только уничтожают. Иноземцы у власти. Иноземцы поганят все. Привыкли обезьяны кочевать, обгадив все вокруг", - так дословно звучит цитата Максима Яковченко в соцсети "Вконтакте".

В мае, спустя несколько месяцев после самой публикации, скриншот злобного выпада жителя Уральска прислали журналисту Лукпану АХМЕДЬЯРОВУ его подписчики. Журналист выложил его к себе на страницу. Тогда департамент полиции Западно-Казахстанской области вызвал Ахмедьярова на допрос, а также разослал пресс-релиз, в котором сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РК "Разжигание межнациональной розни".

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Позже в сети появились видео с извинениями Яковченко - он говорит, что поддался эмоциям и раскаивается в том, что произошло.

"Я глубоко раскаиваюсь в том, что произошло. Впредь этого больше не повторится. Это все эмоции, это связано с травмой, которую я перенес еще в школе. В 15 лет меня избили серьезно и нанесли мне сильные увечья, после чего я длительное время находился и лечился в психиатрической больнице. Контактировать с людьми мне бывает трудно, но я стараюсь ни на кого не злиться", - говорил на видео Яковченко.

Сегодня стало известно, что дело Максима Яковченко передано в суд. Судить его будут за разжигание межнациональной розни. Журналист Лукпан Ахмедьяров выступит на суде в качестве свидетеля.

"В Уральский городской суд поступило уголовное дело в отношении Яковченко Максима Владимировича по статьям 174 ч.1 "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и ст. 180 ч. 2 "Сепаратистская деятельность". Согласно обвинительному акту, Яковченко Максим обвиняется в том, что, осознавая общественно опасный характер своих преступных действий, испытывая ненависть к лицам азиатской национальности из-за конфликтов со своими одноклассниками азиатской национальности в юношеском возрасте, совершил экстремистские умышленные тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, а также против основ конституционного строя и безопасности государства", - сообщили в пресс-службе суда по ЗКО.

В базе "Судебный кабинет" дело значится как закрытое для публикации.

Интересным остается тот факт, что диспозиция статьи 180 УК РК звучит как "пропаганда или публичные призывы к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории либо дезинтеграции государства, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов такого содержания".

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А вот вторая часть звучит как "те же действия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников". Остается догадываться - является ли Яковченко лидером какого-либо объединения или же получал средства из иностранных источников.

В департаменте полиции ЗКО отметили, что Яковченко не был лишен свободы до суда. Между тем, санкции 174 статьи предусматривают штраф от 2000 (6,1 млн) до 7000 МРП (21,4 млн тенге), либо ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. Санкции статьи 180 УК РК наказываются сроком от 5 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что "блатной" житель Павлодара пожаловался министру иностранных дел России Сергею ЛАВРОВУ на невыносимую жизнь в Казахстане. При этом его четыре года не депортируют из страны, несмотря на имеющееся у него российское гражданство.

Источник - ratel.kz
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