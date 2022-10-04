 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.10.2022
15:59  В шаге от катастрофы. Для ЕС настал час расплаты из-за ошибок в энергетике, - Никола Порро
15:56  Кыргызский манасчи (сказитель сказок) Рысбай Исаков попал в "Книгу Гиннеса". 5 суток в эфире!
15:55  "Western Union" возвращается в Таджикистан. Какие еще операторы платежных систем работают в республике?
15:53  В Уральске судят за оскорбление казахов блогера Яковченко
15:49  Президенту Э.Рахмону - 70 лет. Поздравляем!
15:47  Цель диверсии на "Северных потоках", - Мехмет Али Гюллер
15:46  Жасмин Ан-Нимр: таджикистанка, покорившая Азию своими формами

15:43  Теракт на "Северных потоках" стал 11 сентября для Европы, - Неджметтин Аджар
15:39  Демократическая братия: сможет ли Байден остаться на второй срок, - Е.Чукалина
11:10  "Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается", - Токаев щедро веселит пипл
11:04  Почему Казахстан чужой на нефтяном празднике жизни? - Олег Червинский
10:47  В Казахстане приняли "Концепцию развития финансового сектора РК до 2030 года"
09:38  Евроэнергетика - полные дрова: Скоро бюргеры будут пахнуть, как кочевники, - СП
09:33  Русофоб Врублевский все еще не выслан? В МИД РФ вызван посол Казахстана
09:27  Как гражданский активизм спасает Кырвласти в критические периоды, - Д.Подольская
09:01  Парламент Киргизии меняет спикера. Вместо Мамытова будет Шакиев?
08:54  Смешная, но красивая Асел Жанасова теперь глава АО "Казпочта"
08:18  Саудовский кронпринц хочет укрыться за премьерским креслом, - Игорь Субботин
08:07  В кыргызском ОАО "Электрические станции" опять новый директор - Айбек Айдаралиев
08:00  "Разборы полетов" с хокимами: кадровые изменения в Узбекистане, - И.Арбышев
07:57  Ротации Кабмина: итоги сентября в Казахстане, - Е.Беличков
07:50  FT: Саудовская Аравия совместно с Россией планирует глубокое сокращение добычи нефти
05:56  "В Кыргызстане не снесено ни одного памятника Ленину и Марксу", - Эрнест Абдыжапаров
00:53  Трубу заткнуло депозитом. Италия осталась без рос-газа, - Къ
00:28  Токаев теряет популярность, - Виктория Панфилова
00:01  От Афганистана до Армении: Пакистан втягивается в вооруженные конфликты, - П.Македонцев
Вторник, 04.10.2022
20:10  Единую школ-форму в Узбекистане все-таки решили не вводить
18:48  Рамзан Кадыров - Чеченский голос русского народа
18:44  Китай собирает мозги со всей планеты, вызывая гнев у США, - СП
18:39  Пол Робертс: Кремль зря с Америкой миндальничает. Спецоперацию надо было и надо вести решительнее
14:51  Дырявый "Северный поток" разрушил мечту о дешевом газе, - Роман Шитнер
14:48  Куттубек Оморов назначен главой госдирекции по проекту "Бишкек Сити"
14:47  Экономика Великобритании: хуже уже некуда? - The Economist
13:23  Кыргызстан: советское наследие как кость в горле, - Сергей Кожемякин
12:27  Уже 1700 пакистанцев утонуло из-за невиданных наводнений с июня этого года
11:51  Брат Назарбаева лишился крупнейшей алматинской оптовки - ее приватизацию признали незаконной
11:29  ОПЕК+ обеспечит России нефть по 100 долларов за баррель, - А.Башкатова
11:13  Экономика и тюркская идентичность толкают венгров на Восток, - Виктория Панфилова
11:01  "Жизнь без смартфонов" - энергетический кризис оставит Европу без связи? - В.Бадмаев
10:30  Не понимают будущего: об уехавших в Казахстан гражданах России, - Рустам Бурнашев
10:26  США ничего не будет стоить восстановить Туркестан против России, - С.Артеменко
10:06  "Северный поток" взорвали Соединенные Штаты, - американский экономист Джеффри Сакс
10:04  КНДР официально признала итоги референдумов на бывшей Украине
09:53  Добычу нефти сократят до рекордных значений: Как это скажется на экономике, ценах и курсах валют
08:34  Байден стойко заявил о намерении баллотироваться куда-то на второй срок
08:11  Как американские хулиганы Европу зрения лишили.., - Сергей Плотников
08:00  Ждать ли сюрпризов на выдвижении кандитатов в президенты, и пойдет ли на выборы Назарбаев? - Данияр Ашимбаев
07:55  Россия. Вызов Западу брошен, - katehon.com
07:48  Путин провозгласил Русскую Идею, - Александр Дугин
07:46  Лев Гумилев и российские элиты, - Игорь Шишкин
07:26  Лидер КНР обещает народу чудо, но не сразу, - Владимир Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
"Western Union" возвращается в Таджикистан. Какие еще операторы платежных систем работают в республике?
15:55 05.10.2022

Фозилджон Фатуллоев, Asia-Plus

30 сентября 2022 года оператор платежной системы "Western Union" получил лицензию на осуществление деятельности в Таджикистане, сообщил Национальный банк страны. Оператору дали лицензию сроком на 5 лет.

Напомним, 24 марта 2022 года "Western Union" прекращал свою работу в Таджикистане из-за окончания срока действия лицензии.

Согласно данным сайта НБТ, в Таджикистане работает всего 11 операторов платежных систем. Из них - 4 отечественных и 7 - международных.

Отечественные платежные системы: Корти милли, Осон, Атласпей, ExpressPay.

Международные платежные системы: Western union, Visa, Mastercard, CONTACT, БЭСТ, Юнистрим, MoneyGram.

Между тем, в связи с отключением системы финансовых сообщений SWIFT в России международные платежные системы перестали работать с этой страной.

Что касается российской банковской карты "Мир", то с 23 сентября этого года наблюдались неполадки в банкоматах и POS-терминалах "Душанбе Сити".

Обслуживание российской национальной платежной системы "Мир" на данный момент прекращено у "Душанбе Сити".

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664974500


Новости Казахстана
- Единый Государственный градостроительный кадастр внедрят в Казахстане
- Социально-экономический блок Послания Президента обсудили участники Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК
- Сообщение ЦИК
- О ходе выдвижения кандидатов
- В Правительстве обсудили меры по обеспечению безопасности на дорогах
- Кадровые перестановки
- В Казахстане проходит учение ОДКБ "Поиск-2022"
- Об определении АО "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы" клиринговым банком по операциям в юанях в Казахстане
- Директор Костанайского филиала ҚазТемірТранс осужден за коррупцию
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  