"Western Union" возвращается в Таджикистан. Какие еще операторы платежных систем работают в республике?

15:55 05.10.2022

Фозилджон Фатуллоев, Asia-Plus



30 сентября 2022 года оператор платежной системы "Western Union" получил лицензию на осуществление деятельности в Таджикистане, сообщил Национальный банк страны. Оператору дали лицензию сроком на 5 лет.



Напомним, 24 марта 2022 года "Western Union" прекращал свою работу в Таджикистане из-за окончания срока действия лицензии.



Согласно данным сайта НБТ, в Таджикистане работает всего 11 операторов платежных систем. Из них - 4 отечественных и 7 - международных.



Отечественные платежные системы: Корти милли, Осон, Атласпей, ExpressPay.



Международные платежные системы: Western union, Visa, Mastercard, CONTACT, БЭСТ, Юнистрим, MoneyGram.



Между тем, в связи с отключением системы финансовых сообщений SWIFT в России международные платежные системы перестали работать с этой страной.



Что касается российской банковской карты "Мир", то с 23 сентября этого года наблюдались неполадки в банкоматах и POS-терминалах "Душанбе Сити".



Обслуживание российской национальной платежной системы "Мир" на данный момент прекращено у "Душанбе Сити".