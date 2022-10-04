Кыргызский манасчи (сказитель сказок) Рысбай Исаков попал в "Книгу Гиннеса". 5 суток в эфире!

15:56 05.10.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса манасчи торжественно встретили в аэропорту



Вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса манасчи Рысбая Исакова торжественно встретили в международном аэропорту "Манас". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.



Сказителя встретил замминистра культуры Тумонбай Колдошев, его поклонники и близкие.



Ранее заслуженный артист КР, манасчи Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пересказывая эпос "Манас" в течение 124 часов.



Рысбай Исаков рассказывал эпос в прямом эфире в городе Бурсе Турции более пяти суток. В отличие от сказителя Доолота Сыдыкова, который непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут в Бишкеке, манасчи отлучался на короткий сон и еду.



Покинувший Кыргызстан манасчи Доолот Сыдыков раскритиковал Рысбая Исакова за сказание эпоса в Бурсе.