В шаге от катастрофы. Для ЕС настал час расплаты из-за ошибок в энергетике, - Никола Порро

15:59 05.10.2022

Il Giornale

Италия



В шаге от катастрофы

Il Giornale: для ЕС настал час расплаты из-за ошибок в энергетике



Европе не стоит тешить себя иллюзиями о том, что в энергетическом секторе "все будет хорошо", считает заместитель главного редактора Il Giornale Никола Порро. По его мнению, для ЕС настал "час расплаты" за провальную политику.



Никола Порро



В условиях нынешнего энергетического кризиса первое, что нужно сделать, - принять реальность. Не нужно тешить себя безумными иллюзиями в духе "все будет хорошо". Помните тех, кто танцевал на балконе в начале пандемии COVID-19? То-то же. Если посмотреть на то, как вели себя политики последний год, то в их никчемности смущает не столько отсутствие стратегии (требовать от них хоть какую-то - уже было бы слишком), сколько непонимание того, что происходит у них прямо под носом.



1. Кризис начался в октябре 2021 года, задолго до российской операции. Стоимость электроэнергии в стране в тот месяц выросла с 5 до 25 центов за киловатт-час. Генеральный директор Enel Стораче был первым, кто заявил на форуме в Черноббьо об аномалии в формировании цены на электроэнергию. И все молчали.



2. С начала конфликта на Украине 24 февраля 2022 и до настоящего времени Европа гналась за несбыточными мечтами. Она ничего не сделала, но, хуже того, пообещала такие ограничения на цены, которые на самом деле не могла установить: достаточно прочитать "Обрученных" Мандзони и протест пекарей, которым нечем было ответить на максимальную цену, установленную канцлером Феррером.



3. Италии нужны не 29 миллиардов кубометров, а 32 миллиарда кубометров газа, чтобы заместить поставки из России, поступающие урывками. Новые соглашения заключили, что, конечно, похвально, но они не могут заместить то, что невозможно заместить.



4. Даже ребенку понятно, что цена на воду увеличивается, когда у тебя жажда, ты в пустыне, продавец всего один, а все остальное - мираж. И именно в этой ситуации мы находимся сейчас: замените воду на электроэнергию, и все станет ясно.



5. Максимум, что мы можем сделать с помощью солнечных панелей, так это привести в движение игрушечные машинки, да и то днем. В первом полугодии Enel выработала 34 гигаватт с помощью солнечных панелей, 5705 - на гидроэлектростанциях, 2716 - на геотермальных электростанциях, и 8282 - из угля. В общем, даже если бы мы увеличили число солнечных панелей раз в десять, этого все равно было бы мало.



6. Газ нужен сам по себе (взять, к примеру, печи), а также для выработки электроэнергии. Половина АЭС во Франции сейчас на техническом обслуживании, поэтому вряд ли она поделится с нами тем, что ей нужно самой.



7. Два дня назад Eni не получила ни молекулы газа. Газопровод "Северный поток", идущий в Германию, был закрыт, но немцы могут получить газ из трубы, которая находится южнее и проходит через Австрию и обслуживает еще и Италию. То есть то, что не дошло до нас, поступило к ним?



8. Муниципальные предприятия в безысходности. Недавно в интервью директор Iren Джанни Армани (Gianni Armani) заявил, что если раньше его компания получала 70% газа по контрактам, то сейчас только 40%. Если быть предельно ясными, газа не хватает, и никто не верит в то, что его будет достаточно в следующие месяцы.



Газ для Европы, как вода в пустыне. Забудьте о ценовом потолке и сдерживании цен. Именно продавец играет важную роль на рынке, даже если этот самый продавец вызывает у нас ужас - такой ужас, что мы продолжаем умолять его на коленях не сокращать поставки, пока мы сами от них не откажемся. Это было бы просто замечательно, только в реальном мире, причем не только экономическом, все не так. Во всяком случае, покуда им не руководит Грета.



К сожалению, для нас настал час расплаты. У нас физически меньше газа, чем нам нужно. А тот объем, который у нас будет, дорого обойдется. В скором времени мы должны решить, что нам делать с нормированием. С такими заоблачными ценами рынок беспощаден - он убивает тех, кто больше потребляет. Сталелитейная компания Ilva (у которой уже чудовищный долг перед Eni), фабрики по производству бумаги, стекла, керамики и цемента закрываются. Нужно будет решать, кого спасать. Но в голове должны быть конкретные идеи, а не как во времена COVID-19, когда поднимали бокалы за опустевшие города и вновь открывали для себя природу. Уровень энергетического сектора - первый показатель процветания страны.