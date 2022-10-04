Скандал с послом Украины в Казахстане вызвал геополитическую волну, - МК

20:01 05.10.2022

Казахстанский эксперт считает, что наши страны целенаправленно сталкивают лбами



Посла России в Казахстане Алексея Бородавкина вызвали в МИД этой страны, чтобы поговорить о скандале, разгоревшемся из-за украинского посла в Астане Петра Врублевского, призывавшего "убивать русских". После августовского скандала с расистскими высказываниями украинца МИД Казахстана пообещал выслать его из страны. Врубелевский сначала уехал, а потом спокойно вернулся.



По этому поводу в МИД РФ вчера также был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, до которого было доведено недовольство по поводу "не высылки" украинского посла. Теперь пришел черед идти в МИД Казахстана послу российскому.



Казахстанский эксперт считает, что наши страны целенаправленно сталкивают лбами



Алексею Бородавкину было заявлено, что негоже в таком тоне разговаривать со стратегическими партнерами. Мол, Врублевский покинет Казахстан, но не сразу, а когда ему будет найдена замена. Пока же украинский дипломат стал очередной "черной кошкой", которая опять пробежала между Казахстаном и Россией.



Прокомментировать ситуацию мы попросили президента общественного фонда Eurasian Expert Council, руководителя дирекции Гражданского альянса Казахстана Чингиза Лепсибаева.



– Конечно, подобные высказывания (Врублевского – авт.) неприемлемы для дипломатического работника. Поэтому его осудили несколько общественных организаций, его вызвали в казахстанский МИД, насколько мне известно, Посол извинялся.



Второй момент - он говорил, что это его личное мнение. Хотя, на мой взгляд, это его как дипломата ни разу не извиняет.



Но есть еще третий момент: тот факт, что нашего посла вызвали в российский МИД – тоже не очень хороший шаг, потому что это выглядит, будто Российская Федерация давит на Казахстан и указывает Казахстану, что делать, как ему вести диалог с другими странами. Что нам делать с послами других государств – это мы сами можем решить.



– Сложившаяся ситуация может как-то рассорить Россию и Казахстан?



– В такое сложное время России и Казахстану надо укреплять максимально взаимные отношения, а не создавать какие-то дополнительные проблемы. Более того, Казахстан очень поддерживает Россию, и это учитывая сильное давление со стороны тех стран, с которыми мы торгуем. Но мы максимально, где это возможно, везде поддерживаем вас, поэтому такие вещи очень неконструктивны.



К тому же, посла Украины вызвали в наш МИД – сказать, что допущенные им высказывания неприемлемы. Они однозначно не было восприняты как норма, я не знаю ни одного человека у нас, кто бы это посчитал нормой. У нас больше 2 миллионов русских по национальности граждан, поэтому сказанное для нас дико и неприемлемо.



МИД вызвал посла Казахстана из-за возвращения украинского посла в Астану



– Как вы считаете, посол Украины будет выслан?



– В Казахстане нет такой практики – высылать послов, надо это понимать. Ваш МИД более жесткий – наш не такой. Даже то, что его вызвали и поговорили – это, по местным меркам, беспрецедентно. Такого тоже никогда не было.



- Как сам посол на это отреагировал?



- Посол уехал, он вообще в отпуске, его очень долгое время не было, потому что здесь был сильный шум. Более 10 депутатов в парламенте официальную позицию высказали – что его слова неприемлемы, а это официальный орган. Так что РФ совершенно не на что сейчас реагировать: все, кто мог, сказали, что это неправильно.



- Посол Украины сейчас вернулся?



- Никто не знает, вернулся он или нет. Вроде прошла информация, что он сидит в посольстве, но по официальным каналам ничего не сообщалось. У нас про послов других стран в газетах не печатают – здесь он или нет. У нас другие проблемы.



- Как вы считаете, эта ситуация была специально спланирована?



- Это было сказано какому-то неизвестному блогеру, которого никто не знает. И вдруг посол ему что-то сказал, и это совершенно целенаправленно растиражировали.



Кому-то очень хочется подобного скандала. В украинском МИД тоже зарплату за что-то кто-то получает. Поэтому, похоже, ситуацию раскручивают, чтобы столкнуть нас лбами.



Авторы: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ