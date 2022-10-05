 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.10.2022
22:41  Южной Корее пришлось извиняться за пуск ракеты: "месть" обернулась провалом, - МК
22:37  Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-полковник
22:11  Африканские перевороты новой волны, - А.Мезяев
21:59  Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Каким отечеством?!
21:44  "Сепары" из ГДР подбивают Германию на большую "политическую бучу", - СП
21:31  Молдавское правительство затеяло войны – против "Газпрома" и гражданскую
21:03  Иран посылает сигналы Вашингтону по СВПД, - С.Тарасов

20:01  Скандал с послом Украины в Казахстане вызвал геополитическую волну, - МК
15:59  В шаге от катастрофы. Для ЕС настал час расплаты из-за ошибок в энергетике, - Никола Порро
15:56  Кыргызский манасчи (сказитель сказок) Рысбай Исаков попал в "Книгу Гиннеса". 5 суток в эфире!
15:55  "Western Union" возвращается в Таджикистан. Какие еще операторы платежных систем работают в республике?
15:53  В Уральске судят за оскорбление казахов блогера Яковченко
15:49  Президенту Э.Рахмону - 70 лет. Поздравляем!
15:47  Цель диверсии на "Северных потоках", - Мехмет Али Гюллер
15:46  Жасмин Ан-Нимр: таджикистанка, покорившая Азию своими формами
15:43  Теракт на "Северных потоках" стал 11 сентября для Европы, - Неджметтин Аджар
15:39  Демократическая братия: сможет ли Байден остаться на второй срок, - Е.Чукалина
11:10  "Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается", - Токаев щедро веселит пипл
11:04  Почему Казахстан чужой на нефтяном празднике жизни? - Олег Червинский
10:47  В Казахстане приняли "Концепцию развития финансового сектора РК до 2030 года"
09:38  Евроэнергетика - полные дрова: Скоро бюргеры будут пахнуть, как кочевники, - СП
09:33  Русофоб Врублевский все еще не выслан? В МИД РФ вызван посол Казахстана
09:27  Как гражданский активизм спасает Кырвласти в критические периоды, - Д.Подольская
09:01  Парламент Киргизии меняет спикера. Вместо Мамытова будет Шакиев?
08:54  Смешная, но красивая Асел Жанасова теперь глава АО "Казпочта"
08:18  Саудовский кронпринц хочет укрыться за премьерским креслом, - Игорь Субботин
08:07  В кыргызском ОАО "Электрические станции" опять новый директор - Айбек Айдаралиев
08:00  "Разборы полетов" с хокимами: кадровые изменения в Узбекистане, - И.Арбышев
07:57  Ротации Кабмина: итоги сентября в Казахстане, - Е.Беличков
07:50  FT: Саудовская Аравия совместно с Россией планирует глубокое сокращение добычи нефти
05:56  "В Кыргызстане не снесено ни одного памятника Ленину и Марксу", - Эрнест Абдыжапаров
00:53  Трубу заткнуло депозитом. Италия осталась без рос-газа, - Къ
00:28  Токаев теряет популярность, - Виктория Панфилова
00:01  От Афганистана до Армении: Пакистан втягивается в вооруженные конфликты, - П.Македонцев
Вторник, 04.10.2022
20:10  Единую школ-форму в Узбекистане все-таки решили не вводить
18:48  Рамзан Кадыров - Чеченский голос русского народа
18:44  Китай собирает мозги со всей планеты, вызывая гнев у США, - СП
18:39  Пол Робертс: Кремль зря с Америкой миндальничает. Спецоперацию надо было и надо вести решительнее
14:51  Дырявый "Северный поток" разрушил мечту о дешевом газе, - Роман Шитнер
14:48  Куттубек Оморов назначен главой госдирекции по проекту "Бишкек Сити"
14:47  Экономика Великобритании: хуже уже некуда? - The Economist
13:23  Кыргызстан: советское наследие как кость в горле, - Сергей Кожемякин
12:27  Уже 1700 пакистанцев утонуло из-за невиданных наводнений с июня этого года
11:51  Брат Назарбаева лишился крупнейшей алматинской оптовки - ее приватизацию признали незаконной
11:29  ОПЕК+ обеспечит России нефть по 100 долларов за баррель, - А.Башкатова
11:13  Экономика и тюркская идентичность толкают венгров на Восток, - Виктория Панфилова
11:01  "Жизнь без смартфонов" - энергетический кризис оставит Европу без связи? - В.Бадмаев
10:30  Не понимают будущего: об уехавших в Казахстан гражданах России, - Рустам Бурнашев
10:26  США ничего не будет стоить восстановить Туркестан против России, - С.Артеменко
10:06  "Северный поток" взорвали Соединенные Штаты, - американский экономист Джеффри Сакс
10:04  КНДР официально признала итоги референдумов на бывшей Украине
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Молдавское правительство затеяло войны – против "Газпрома" и гражданскую
21:31 05.10.2022

05.10.2022 Москва

Елена Острякова.

"Газпром" оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдову с 20 октября. Об этом корпорация заявила на своем официальном сайте, переедет корреспондент "ПолитНавигатора".

В заявлении указывается, что компания "Молдовагаз" регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ. Имеется в виду невыполнения условий договора по аудиту накопленных с 1994 по 2015 год 709 млн долларов долга. Аудит должен был выполнен еще в мае, но Кишинев дважды просил отсрочки "из-за войны".

"Газпром" оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдову с 20...

Однако сокращение объема поставок в октябре с 8,06 до 5,7 млн кубометров в сутки связано не с этим, а с отказом НАК "Нафтогаз Украины" предоставлять "Газпрому" услугу по транспортировке газа в полном объеме и принимать российский газ на ГИС "Сохрановка", пояснили в российской корпорации.

"В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту. В случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз" контракт может быть расторгнут", – говорится в заявлении.

Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан заверил, что приложит все усилия по своевременной оплате текущих поставок в октябре. Сделать это будет нелегко, поскольку в октябре цена составит $1074 за тысяче кубометров, но правительство рассчитало тариф с учетом среднегодовой цены закупки газа в $926,94. Поэтому "Молдовагаз" ожидает очередной кассовый разрыв и дефицит финансов.

"Принятый тариф позволяет не только компенсировать затраты предприятия, но и не накапливать новые отклонения, которые неизбежно приведут к новому росту цены для потребителей", – пояснил Чебан.

При этом он отметил, что механизм погашения исторической задолженности выходит за рамки компетенции руководства компании. Стрелки таким образом были переведены на молдавское правительство. И вице-премьер Андрей Спыну с готовностью бросился в атаку.

"Мы считаем, что "Газпром" не выполняет условия контракта, поставляя в октябре меньшие объемы. Его задача – это бронирование и поставка газа согласно контракту", – заявил Спыну.

Кроме того он пригрозил, что в случае разрыва контракта без газа останется и Приднестровье, несмотря на то, что "Тираспольтрансгаз" перевел Moldovagaz 5 млн долларов США за дополнительное резервирование и транспортировку природного газа за 5-месячный период в течение 2021-2022 годов. В самой ПМР отнеслись к угрозам спокойно.

"Думаю, что при любом раскладе Москва и Приднестровье напрямик найдут способ снабжать Приднестровье газом, потому как союзные отношения между РФ и Приднестровьем, признает это кто-то или нет, они существуют, и я абсолютно уверен, что Москва не пойдет на то, чтобы Приднестровье осталось без "голубого" топлива.

Приднестровье находится восточнее Молдовы, это вселяет определенный оптимизм. Приднестровье будет получать газ именно с Востока.

Это или попытка немножечко припугнуть Москву и Тирасполь, возможно, по просьбе своих западных кураторов, либо это просто-напросто безответственные заявления людей, которые не могут справиться с ситуацией газового обеспечения Молдовы и поэтому делают заявления, не основанные на реальном положении дел", – заявил в интервью газете "Комсомольская правда. Молдова" депутат приднестровского парламента Андрей Сафронов.

В самой Молдове против отважного вице-премьера открыли внутренний фронт. Группа молдавских экспертов из Комитета единства и благоденствия потребовала возбуждения против Спыну уголовного дела, поскольку он согласился в прошлом году подписать с "Газпромом" контракт, по которому молдавская сторона взяла на себя обязательства по выплате долга приднестровского региона.

"Был включен новый пункт в контракте с "Газпромом". Там четко прописано, что "Молдовагаз" оплачивает газ для Приднестровья!" – заявил в телеэфире один из экспертов Вячеслав Ионицэ.

Спыну назвал это утверждение ложью, а спикер парламента Игорь Гросу обвинил в "предательских" условиях контракта с "Газпромом" предшественников. В ответ бывший премьер Ион Кику пригрозил подать на него в суд.

"Как можно взять на себя долги приднестровской стороны? Факт, что тема газа обсуждается на молдавско-российской межправительственной комиссии, это правда, но это не означает, что кто-то взял на себя эти долги", – заявил Кику.

Критикует правительство и бывший президент Игорь Додон.

"Газпром" сдержал свое слово, доказал, что он надежный партнер, цену снизили до 1000 долларов, как прописано в контракте. А Молдова сдержала свои контрактные обязательства? Нет. Если бы мы были сейчас у власти, я бы завтра же полетел в Москву и вернулся бы с ценой 300-400 евро за газ и с реэшелонированием долгов – может быть, даже как сербы или венгры, которые вчера договорились отстрочить платежи за газ до марта-апреля. То, что делает эта власть с газом, – это геноцид народа", – заявил Додон.

Кроме того, в Молдове некоторые регионы ведут свою партизанскую войну. Автономная Гагаузия сепаратно посылает в Москву делегации и рассчитывает заключить с "Газпромом" отдельное от Кишинева соглашение.

"На недавней встрече депутатов Народного собрания Гагаузии с президентом Молдовы был задан вопрос: если гагаузские законодатели добьются льготных или даже гуманитарных условий на поставки газа в автономию, будет ли Кишинев этому препятствовать. Ответ был - нет, препятствий не будет.

Таким образом, президент дал мандат доверия нам, депутатам НСГ, в этом вопросе. Как руководитель группы по этим переговорам, сообщаю, что данный процесс идет, мы держим связь с российской стороной, и определенные подвижки есть", - заявил депутат Народного собрания Гагаузии, глава движения Gagauz Halk Birlii Виктор Петров.

Как бы то ни было, альтернативных путей снабжения газом с Запада, о которых заявляли президент и правительство, у Молдовы нет. Румыния заявила, что может поставлять не более пяти миллионов кубометров газа в сутки. Об этом заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ.

"Если сейчас "Газпром" прекратит поставки газа, то у них действительно есть проблема. Мы можем обеспечить Республике Молдова определенный объем по трубопроводу Унгены–Унгены, но не тот объем, который ей нужен. Мы можем дать 5 миллионов кубометров в день, но не больше", – сказал Чукэ.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664994660


Новости Казахстана
- Единый Государственный градостроительный кадастр внедрят в Казахстане
- Социально-экономический блок Послания Президента обсудили участники Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК
- Сообщение ЦИК
- О ходе выдвижения кандидатов
- В Правительстве обсудили меры по обеспечению безопасности на дорогах
- Кадровые перестановки
- В Казахстане проходит учение ОДКБ "Поиск-2022"
- Об определении АО "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы" клиринговым банком по операциям в юанях в Казахстане
- Директор Костанайского филиала ҚазТемірТранс осужден за коррупцию
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  