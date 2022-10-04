"Сепары" из ГДР подбивают Германию на большую "политическую бучу", - СП

21:44 05.10.2022

Волнения в Восточной Германии - отдаленные зарницы геополитического пожара



Андрей Захарченко

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Константин Калачев Олег Иванов

5 окт. 22



В марте 2021 года, затронув в беседе с "СП" тему возвращения Крыма в состав России, политолог Константин Калачев заметил, что корни столь непримиримого отношения Запада к этому событию следует искать не в его желании непременно "насолить России", а совсем в другой плоскости.



"Для Европы принцип нерушимости границ - это способ избежать хаоса, поскольку далеко не все ее члены довольны результатами деления территорий. И это ощущение несправедливости данного процесса у некоторых народов Европы, кстати, реально очень серьезная проблема для Евросоюза", - заметил тогда эксперт, предположив, что стоит лишь кому-то в Евросоюзе признать итоги крымского референдума, то в нем тут же забурлят реваншистские настроения.



К настоящему моменту в состав России вопреки желанию коллективного Запада вошло еще четыре новых региона, и что же Евросоюз?



Ее правящие круги по-прежнему категорически не признают право граждан Крыма, Донбасса, Херсонщины и Запорожья на смоопределение, а, между тем, на фоне крупнейшего в истории энергокризиса в Италии пришли к власти ультраправые силы, ставящие национальные интересы превыше интересов Еврозоны.



В восточных землях Германии, на территориях бывшей ГДР, прямо в День германского единства, 3 октября, десятки тысяч человек вышли на акции протеста против политики, проводимой федеральным правительством.



По данным полиции, только на улицы Геры (федеральная земля Тюрингия) вышли около 10 тысяч человек. В городах других федеральных земель - Лейпциге, Дрездене, Франкфурте-на-Одере, Котбусе, Плауэне, Магдебурге, Шверине, Висмаре, Людвигслусте, Нойбранденбурге, Гюстрове и Варене протесты поддержали еще многие тысячи восточных немцев.



Учитывая, что крупные британские и немецкие СМИ уже несколько месяцев подряд акцентируют внимание на том, что Восточная Германия, в отличие от Западной, куда как более позитивно настроена по отношению к Москве, не стоит ли предположить, что в некоем обозримом будущем восточные немцы, вдохновленные примером Херсонщины и Запорожья, отколются от федеральной Германии?



- Да, жители Восточной Германии старшего поколения испытывают ностальгию по временам ГДР, когда, фигурально выражаясь, трава была зеленее, девушки красивее, а товары - дешевле, - признает политолог Константин Калачев. - Но это, я полагаю, все-таки не выльется в их непосредственное намерение отмотать историю вспять.



Население Европы все же совершенно точно не готово нести те издержки, которые несем мы ради изменения наших границ. В Евросоюзе слишком ценят тот уклад жизни, который сложился там к настоящему времени. Можно ходить на митинги и говорить о том, что федеральное правительство Германии должно больше внимания уделять восточным землям, потому что они очевидно более бедные из-за издержек федерализма, но и не более того.



- Это Украина никогда не имела собственной единой нации, восток Украины всегда исторически считал себя частью великорусской культуры, а западная Украина всегда относилась к русскому миру негативно, - продолжает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, эксперт центра ПРИСП Олег Иванов. - Немцы же - единая нация, раскол на ФРГ и ГДР был только по политической линии. То, что сейчас происходит в Восточной Германии - это отголоски ностальгии даже не по "социалистической ГДР", а по настоящей независимости той Германии от США. Жителями Восточной Германии движет прежде всего желание быть по-настоящему суверенной, независимой от своих заокеанских хозяев единой нацией, в отличие от своих правящих кругов.



Именно поэтому протесты, начавшиеся на территориях бывшей ГДР, по моему мнению, распространятся и на остальные немецкие земли.



"СП": - Можно ли в этом случае рассчитывать на то, что обладающие более цепкой "памятью о независимости" восточные немцы спровоцируют в Германии смену правительства?



- Ну, смены немецкого правительства как такового в Германии, скорее всего, все-таки не произойдет. Те силы, которые ратуют за истинный суверенитет Германии и критикуют Евросоюз, не имеют пока того влияния, какое имеют правые силы в Италии. Тем не менее, та же "Альтернатива для Германии", выступая против давления Евросоюза и США, как и другие политические силы Германии того же толка, получают довольно серьезную поддержку внутри страны, воодушевленные победой своих товарищей в соседнем государстве. И рискну предположить, что правые настроения немцев будут в дальнейшем только усиливаться.



Но вопрос в том, что сейчас в Германии довольно серьезная коалиция, хоть внутри нее и есть некоторые противоречия. Ожидать, что ее в ближайшей перспективе сменят другие политические силы, все же не стоит. Прежде всего потому, что у немцев есть свои социально-психологические комплексы, из-за которых правые силы рассматриваются как прямые наследники фашизма.



"СП": - То есть, условно говоря, немцы пошумят-пошумят, и успокоятся, выбив на социальные гарантии от правительства дополнительные пару миллиардов евро, так и оставшись, по сути, колонией США?



- С тем, что фактически нынешняя Германия представляет собой американскую колонию нового типа, я лично согласен. Более того, Германия сейчас практически оккупирована Америкой, учитывая большое количество военных баз янки на ее территории, хотя подчинение немцев американцам обеспечивается не силовым давлением. Благодаря которому, кстати, Германия в обозримой пока перспективе действительно независимой не станет.



"СП": - Для это, по всей видимости, необходимы кардинальные политические изменения в самой метрополии? В Вашингтоне?



- Либо, как вариант, немцы с годами, пусть и в отдаленной перспективе, все же сами поймут, что находятся под прессингом из-за океана. Но это произойдет, когда они увидят, что, помимо США, на планете есть альтернативные полюса силы, и что не единственно Америка может делать погоду на международной арене.



Немцы, понимающие и видящие суть вещей, есть в Германии уже и сейчас, только они считаются политическими маргиналами. Даже "Альтернативе для Германии", добивавшейся серьезных результатов на различных внутринемецких выборах, не удается избавиться от такого ярлыка.



Но рано или поздно на любое действие найдется противодействие. Давлению США на Германию таковое подспудно копится. Временами прорываясь на поверхность в виде вот таких протестных акций, каковые недавно охватили города и земли бывшей ГДР. И с течением времени, я полагаю, мы увидим, как уже все немецкое общество, как пока только лишь восточные немцы, более серьезно ответит на жесткий политический диктат и прессинг США.