Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Каким отечеством?!

21:59 05.10.2022

04 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Об этом сообщили в Кремле.



В указе отмечается, что награда вручается "за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности".



Между тем сегодня стало известно, что число погибших в результате военной агрессии Таджикистана на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 63.



Официальная Москва не осудила это вторжение, лишь МИД РФ призвал стороны к прекращению эскалации на границе двух стран.