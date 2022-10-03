Африканские перевороты новой волны, - А.Мезяев

22:11 05.10.2022

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 03.10.2022 |



Африка чутко улавливает происходящие в мире сдвиги



30 сентября в Буркина Фасо произошел новый государственный переворот. Смещен президент переходного периода Поль-Анри Сандаого Дамиба. Новым главой государства провозглашен капитан Ибрагим Траоре. Это уже второй переворот в текущем году, первый произошел 23 января.



Африка всегда славилась переворотами, но происходящее в последние два-три года выходит за рамки обычного.



Во-первых, после нескольких десятилетий постоянных переворотов в 1960-1980-х годов Африканский союз принял документы, которые осуждали неконституционную смену власти на континенте и вводили правило непризнания новых правительств, пришедших к власти без соблюдения законных процедур. Одним из преступлений в статуте Африканского суда значилась "неконституционная смена власти".



Во-вторых, организаторы переворотов новой волны получают иногда более массовую поддержку населения, чем победители законных выборов.



В-третьих, новая волна переворотов больше связана с внешней, а не с внутренней политикой государств. Так, все последние перевороты в Мали и в Буркина Фасо были вызваны неспособностью свергнутых правительств обеспечить безопасность в условиях войны, развязанной "ИГИЛ* в Западной Африке" [запрещено в России] и другими террористическими формированиями. Причиной этой неспособности была зависимость пришедших к власти демократическим путем элит от Франции. Официально Франция "оказывала помощь" странам Западной Африки в борьбе с террористами, но на деле французское присутствие имело другие цели.



В Мали за смещением профранцузских властей и "изгнанием" из страны Франции последовало обращение за помощью в обеспечении безопасности к российской ЧВК "Вагнер". Оказалось, силами одной ЧВК можно изменить ситуацию. Со стороны французов защита Мали от террористов была дымовой завесой: "защищался" контроль Франции за добычей важных полезных ископаемых. Террористические группы и французские войска, по сути, занимались одним и тем же.



Опыт Мали в избавлении от французского присутствия и получении поддержки России использовали также в Буркина Фасо. Подполковник С. Дамиба, совершивший в январе 2022 г. переворот, за несколько дней до этого предлагал свергнутому им президенту обратиться за помощью к ЧВК "Вагнер", но получил отказ. Между тем армия Буркина Фасо находилась в отчаянном положении на фронтах борьбы с террористами.



Во время сентябрьской поездки министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ООН у него прошли встречи с руководителями Мали, Судана и Буркина Фасо, где в 2022 году произошли перевороты. А встречи с лидером военных властей Гвинеи не было, переворот в Гвинее в сентябре 2021 года и свержение президента Альфа Конде носили иной характер. А. Конде, правивший страной три срока, был свергнут, как только начал ориентироваться на Россию и даже обратился с просьбой о вступлении в БРИКС+. Кстати, смещение Конде произошло во время прохождения его организаторами курса военной подготовки под руководством американцев (по обстоятельствам гвинейского переворота это первый в Африки такой случай). Иностранный элемент в гвинейском перевороте усугублялся и французским гражданством главы путчистов Думбуя и его жены-француженки (она офицер военной полиции)...



Встреча С. Лаврова с главой Буркина Фасо 24 сентября



Встреча С. Лаврова с главой Буркина Фасо 24 сентября



Особенностью новой волны африканских переворотов стало и то, что одна смена власти происходила практически сразу после другой. Так было в Мали (август 2020 г. и май 2021 г.), в Судане (в 2019 и в 2021 гг.), а теперь в Буркина Фасо. Последовательные перевороты носили различный характер: это были и контрперевороты, и корректировки внутри пришедшей к власти группировки. Только что произошедший переворот в Буркина Фасо – это, скорее всего, контрпереворот. Слишком заметно новый лидер Дамиба стал ориентироваться на Россию.



Смещенный лидер Буркина Фасо С. Дамиба



Смещенный лидер Буркина Фасо С. Дамиба



И еще одна "неслучайность". Все чаще население выходит на улицы в поддержку очередного переворота не только с флагами своей страны, но и с… российским флагом, ставшим символом борьбы за независимость. Несмотря на 60-70-летнюю историю формальной независимости, государства Африки остаются неоколониальными образованиями. Нынешние неоколониальные власти (они же – старые колониалисты) высасывают из Африки ресурсы, препятствуя самостоятельному развитию континента. Капитализм – система паразитическая. Капитализм не может существовать, не паразитируя на других странах, что и рождает феномен неравномерного развития, закрывая путь к развитию как таковому. Этим во-многом объясняется попытка прыжка в социализм из феодализма, который в 1960-1970-х годах ХХ века попытались совершить многие страны Африки: пройти "обязательную" фазу развития капитализма странам Африки было невозможно, поскольку развитие капитализма в них блокировалось ведущими капиталистическими державами!



Сегодня Африка чутко улавливает происходящие в мире сдвиги. Новая волна государственных переворотов – ответ на эти процессы. Деколонизация Африки не была завершена ни в 1960-е годы, ни в начале ХХI века. Завершить ее только предстоит.