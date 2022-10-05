Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-полковник

22:37 05.10.2022

Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника в день его рождения

Егор Чеклецов

05 октября 2022

Российский лидер Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-полковника российской армии. Об этом глава Чечни сообщил в своем telegram-канале.



"Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", - написал Кадыров.



Ранее Кадырова поздравили с днем рождения необычным образом. Бойцы "Ахмата" подарили ему на день рождения обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ). 5 октября Рамзан Кадыров встречает свое 46-летие.