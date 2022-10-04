Южной Корее пришлось извиняться за пуск ракеты: "месть" обернулась провалом, - МК

22:41 05.10.2022

В среду утром, 5 октября, Соединенные Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты у восточного побережья Корейского полуострова. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Отмечалось, что эти испытания были ответом на "провокационный запуск" ракеты КНДР во вторник над территорией Японии. Однако "решительный" ответ не удался. Запущенная ракета вышла из строя и упала, не долетев до цели. Южнокорейские военные признали ошибку и даже извинились перед жителями.



"Решительный ответ" Сеула Пхеньяну не удался



Во вторник Северная Корея совершила пуск баллистической ракеты средней дальности над северной Японией. Это произошло впервые за пять лет и не могло остаться без внимания как Токио, так и Сеула с Вашингтоном. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида "самым решительным образом" осудили действия Пхеньяна. Затем отреагировал и президент Южной Кореи Юн Сок Ель, назвав пуск "провокацией" и пообещав "жесткий ответ".



Сперва союзники отреагировали на "провокацию" проведением совместных учений по точечной бомбардировке. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, южнокорейский истребитель F15-K выпустил два боеприпаса класса "воздух-земля" по виртуальной цели на полигоне к западу от Корейского полуострова. Однако этим Юг и Америка не ограничились. Было решено, что в среду будет выпущено четыре ракеты ATACMS. Такое оружие, утверждал Объединенный комитет, представляет собой ракеты класса "земля-земля", которые могут преодолеть около 320 километров.



По словам координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, запуск был призван продемонстрировать, что США и их союзники имеют военный потенциал, готовый ответить на провокации со стороны Севера". "Мы хотим видеть денуклеаризацию Корейского полуострова, северокорейский лидер Ким Чен Ын не проявлял склонности двигаться в этом направлении, продолжая проводить ракетные испытания, которые являются нарушением резолюций Совета безопасности", добавил Кирби.



Но "месть" обернулась стыдным провалом. Ракета малой дальности Huymoo-2 рухнула на землю в районе базы военно-воздушных сил недалеко от прибрежного города Каннын. По сообщениям местных СМИ, хоть ракета и не взорвалась, но шум и вспыхнувший огонь заставили жителей населенного пункта поверить в то, что Север начал атаку.



Южнокорейские военные признали аварию только лишь через несколько часов после произошедшего. Неизвестно, последовали бы извинения, если бы не действия интернет-пользователей, которые стали активно распространять видео со вспыхивающим огненным шаром рядом с авиабазой Каннын. Военные также заявили, что расследуют причины "аномального полета" южнокорейской ракеты – ключевого элемента ее стратегии упреждающего и ответного удара по КНДР.



Военные Южной Кореи заявили о переброске авианосца США в Японское море



Отметим, что испытания ракет разной дальности и класса в этом году набрали поразительные обороты на Корейском полуострове. Со стороны Пхеньяна запуск во вторник стал уже пятым за 10 дней. По традиции, государственные СМИ Севера не комментируют испытания оружия, впрочем, как и официальные лица. Дошло до того, что КНДР перестала отвечать по межкорейской линии связи. Об этом с тревогой сообщало южнокорейское министерство объединения.



Официальные лица США и Южной Кореи уже несколько месяцев предупреждают, что Ким Чен Ын готовится провести еще одно ядерное испытание. Предполагалось, что это может произойти вскоре после того, как ключевой союзник Пхеньяна Пекин проведет съезд коммунистической партии 16 октября. Высказывались опасения, что КНДР окончательно спустит на воду подводную лодку, способную запускать баллистические ракеты. Косвенно такие планы могли подтверждаться на специализирующемся на северокорейской тематике портале 38 North, который разместил спутниковые снимки верфи Синпо. Однако подобные сообщения возникали регулярно на протяжении нескольких лет, но введения в эксплуатацию "устрашающей" лодки до сих пор не произошло.



Понятно одно – усиление испытаний Пхеньяном стало происходить с момента начала совместных военных учений Сеула и Вашингтона. Сначала реакция произошла перед тем, как в Южную Корею прибыл авианосец ВМС США Ronald Reagan, затем поводом стал визит вице-президента США Камалы Харрис в Сеул. Она посетила демилитаризованную зону между Севером и Югом. Когда стихнет возникшее напряжение между двумя Кореями пока не ясно. Тем более, что тот самый авианосец Ronald Reagan будет переброшен в Японское море, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.