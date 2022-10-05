ОПЕК+ компенсирует России потери от решений Евросоюза, - М.Сергеев

00:36 06.10.2022

5.10.2022



Вашингтону не удалось запугать экспортеров нефти

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Вице-премьер Александр Новак считает, что нецелесообразно поставлять нефть государствам, которые ввели потолок цен.

В начале недели ожидалось, что Саудовская Аравия будет добиваться согласованного сокращения добычи нефти на миллион баррелей в сутки. Но в среду выяснилось, что общее снижение добычи составит уже 2 млн барр. Вашингтон накануне требовал от саудитов, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов отказаться от снижения добычи, но потерпел неудачу. Выигрыш России от сохранения высоких мировых цен окажется меньшим из-за новых европейских санкций против нефти и нефтепродуктов из РФ.



Евросоюз одобрил пакет санкций, который включает в себя введение потолка цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg. Анонимные еврочиновники сообщили, что новый пакет антироссийских санкций включает введение потолка цен на нефть, которую РФ будет поставлять в третьи страны. Новый пакет санкций предполагает исключения для российской нефти, цена которой не превысит назначенный Западом потолок.



Чтобы ограничения цен на российскую нефть могло вступить в силу, Евросоюзу необходимо будет внести изменения в свои законы. В июне страны ЕС согласовали полный запрет на финансовые услуги и страхование судов, перевозящих российскую нефть, но эти ограничения не распространялись на перевозку. Большинство из этих запретов должны вступить в силу 5 декабря вместе с запретом на покупку российской нефти странами Евросоюза.



Новый санкционный европакет предполагает некие меры по снижению потерь тех стран, где зарегистрировано много морских перевозчиков. Речь идет о Греции, Кипре и о Мальте, сообщили источники Bloomberg.



Какие меры предпримет Россия в ответ на новый европакет – пока неизвестно. Не исключено, что финансовые потери РФ от новых санкций будут ограничены благодаря сохранению высоких мировых цен на нефть, которые стараются поддерживать страны – участницы соглашения ОПЕК+.



В среду министры стран ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн барр. в сутки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата одной из стран-участниц.



Реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август страны ОПЕК+ уже отстают от согласованных уровней добычи на 3,6 млн барр.



Существенно сократит свою добычу в ноябре Саудовская Аравия. А Россия теоретически сможет даже увеличить добычу в ноябре. Квота по суточной добыче для Саудовской Аравии и России будет снижена в ноябре до 10,5 млн барр. Но Саудовская Аравия в августе добывала ежедневно 10,9 млн барр., отставая от своей квоты на 100 тыс. барр. В октябре квоты стран – участниц ОПЕК+ соответствуют уровням августа.



Россия в августе ежедневно добывала 9,8 млн барр. Поэтому наша страна имеет теоретическую возможность увеличить суточную добычу на 700 тыс. барр.



Министры ОПЕК+ объяснили свои решения неопределенностью перспектив мировой экономики и рынка нефти. Поэтому срок действия соглашения ОПЕК+ был продлен еще на год – до 31 декабря 2023 года.



Министры нефтедобывающих стран также решили сократить регулярность встреч министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с одного до двух месяцев. Полноформатные министерские встречи ОПЕК+ будут проводиться теперь раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК. JMMC может в любое время запросить встречу министров ОПЕК+, если это необходимо. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 декабря.



Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил агентству Bloomberg решение участников соглашения ОПЕК+ о снижении квот на 2 млн барр. в сутки. При этом, по словам чиновника, введение потолка цен на российскую нефть может привести к временному сокращению ее добычи в РФ. После объявления о решении ОПЕК+ цены на фьючерсы марки Brent подорожали почти на 2% – до 93,6 долл. за баррель.



Сокращение мировой добычи нефти и ее вероятное подорожание явно противоречат интересам демократической администрации президента США Джозефа Байдена. Американские демократы надеются снизить свои потери в ходе приближающихся ноябрьских выборов в Конгресс, в том числе и благодаря снижению цен на бензин в США.



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Президент Джозеф Байден поручил министру

энергетики США изучить возможность

наращивания объемов добычи нефти.

Фото ReutersПрезидент США в субботу обратился к владельцам заправок с призывом немедленно снизить цены на бензин в стране.

"Мое послание компаниям, управляющим заправками и устанавливающим цены, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас", – написал американский лидер у себя в Twitter.



Рост розничных цен на бензин в США начался в конце зимы на фоне повышения мировых нефтяных цен. Администрация Белого дома пытается противостоять подорожанию безина. Байден ранее объяснял рост цен на топливо в стране действиями России в Украине. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Запад пытается свалить на Россию вину за повышение цен на энергоносители в мире.



Накануне заседания ОПЕК+ администрация Байдена старалась отговорить участников организации от решения снизить объем добычи нефти, сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники. "Высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений администрации президента Джо Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти", – говорится в публикации. Чиновники администрации США расценивают перспективу сокращения добычи нефти как "тотальную катастрофу" и "вражеский акт". "Важно, чтобы все понимали, насколько высоки сейчас ставки", – цитирует CNN слова американского чиновника. Другой собеседник телеканала характеризует настроения в Белом доме и вовсе как "панические".



"Снижение добычи нам покажет, что ОПЕК+ очень хочет поддержать цены на нефть", – отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан. ОАЭ, вероятно, поддержат снижение квот по добыче нефти ОПЕК+, несмотря на усилия администрации США по предотвращению такого шага, пишет британская пресса. Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК+ "остается технической организацией, и очень важно, чтобы решение оставалось техническим, а не политическим".