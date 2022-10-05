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Белый дом подталкивают к смене режима в Тегеране, - Игорь Субботин
00:39 06.10.2022

05.10.2022

Размах иранских протестов обеспечил Байдену головную боль
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Молодежь протестует уже не только в курдских районах Ирана, но и в таких "персидских" городах, как Шираз.
От администрации Джозефа Байдена требуют ужесточения подходов к Ирану на фоне потрясших Исламскую Республику протестов. В американском разведсообществе аккуратно допускают, что социальные волнения, возникшие из-за смерти задержанной в августе полицией нравов иранки Махсы Амини, могут привести к "революции", однако пока в Белом доме намерены ограничиться точечными санкциями против репрессивного аппарата ИРИ. В экспертной среде есть точка зрения, что из всех зарубежных структур иранской оппозиции наиболее заметное влияние на протесты могут оказать курдские сепаратисты.

На последнем брифинге официальному представителю Белого дома Карин Жан-Пьер был дважды задан вопрос о целях США в ситуации вокруг антиправительственных акций в Исламской Республике.

"Ирану следует прекратить применять насилие в отношении своих граждан лишь за то, что они пользуются базовыми правами и свободами, – отметила она. – Мы продолжим принимать меры, чтобы призвать к ответу иранских должностных лиц и поддержать право иранцев свободно протестовать". Отвечая на просьбу уточнить, нет ли у Вашингтона планов расшатать "режим аятолл", Жан-Пьер заявила, что американская сторона относится к ситуации очень серьезно, но ее роль – демонстрировать поддержку протестующим в этот период.

Сдвиги в политике Вашингтона, инициировавшего процесс восстановления "ядерной сделки" с Тегераном, дали знать о себе на этой неделе, когда Байден заявил, что "серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся жестоком подавлении мирных демонстрантов в Иране, в том числе студентов и женщин". Глава Белого дома пообещал наложить "дополнительные санкции на виновных в насилии против мирных демонстрантов". Иранские диссидентские группы за рубежом восприняли заявление американского лидера как демонстрацию поддержки, которая вошла в диссонанс с тем, как в 2009 году на антиправительственные акции в Иране отреагировал его бывший шеф, экс-президент Барак Обама, полностью дистанцировавшийся от протестных голосов.

Выступая в эфире канала CBS, глава ЦРУ Уильям Бернс молчаливо согласился с замечанием интервьюера, что ситуация может стать началом "революции" в Исламской Республике. "Что поражает, по крайней мере меня и наших аналитиков, это размах протестов", –сказал он.

Тем не менее в республиканском лагере продолжает звучать критика в адрес Белого дома. Так, сенатор Том Коттон заявил каналу Fox News, что если "президент Байден действительно хочет поддержать храбрых протестующих в Иране, то он откажется от своих усилий по возрождению "ядерной сделки", которая обеспечит миллиарды долларов диктаторскому режиму". А влиятельное издание Hill опубликовало колонку бывшего спецагента дипломатической службы безопасности США Кэмерона Беркса, где говорится об обязанности Белого дома "сформировать, финансировать и продвигать заслуживающее доверия, ответственное и инклюзивное иранское правительство в изгнании", а также интенсифицировать кибер- и разведоперации против Тегерана.

По данным оппозиционных порталов, к обычным иранкам, вышедшим на улицы против жестких правил ношения хиджаба, присоединились студенты. Официальные данные, напротив, говорят о снижении интенсивности манифестаций. Накануне, ссылаясь на сведения правоохранительных органов Исламской Республики, посольство России в Тегеране сообщило, что "обстановка в стране стабилизируется", однако в то же время рекомендовало "всем, кто только прибыл или уже находится в Иране, воздержаться от посещения мест массового скопления людей".

Как заявил "НГ" проживающий в Тегеране эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин, на территории Ирана в настоящий момент нет организованной оппозиционной силы, которая могла бы существенно вмешаться в ход манифестаций. "Если же мы говорим о группах, которые находятся за пределами страны, то они все пытаются как-то воздействовать на протест, но не имеют почти никакого влияния или поддержки "на земле", – обратил внимание аналитик. – Это касается как условно монархических структур, так и левых, вроде "Организации моджахедов иранского народа". В контексте нынешнего протеста это выглядит не очень серьезно".

Объединяющей основой для диссидентских групп становится поддержка протестующих против сложившейся в Исламской Республике политической системы, но они демонстрируют признаки конкуренции между собой, обращает внимание собеседник "НГ". "Если у Запада появляются идеи выделить бюджет на иранскую оппозицию, то ее структуры в изгнании пытаются на этот поезд запрыгнуть, и периодически это получается, – пояснил Смагин. – Мы знаем, что оппозиционные группы на разных этапах получали финансирование США и на эти средства в значительной степени существовали". Другой вопрос, что это не сильно повлияло на ситуацию внутри самого Ирана, замечает собеседник "НГ".

"Единственная зарубежная сила, в теории имеющая потенциал, это организации, поддерживающие сепаратистов на территории Ирана, – отметил Смагин. – Прежде всего это курды. В Ираке у них есть структура, есть возможность для взаимодействия с иранскими курдами. Они пытаются делать это активно, и поэтому по ним постоянно наносятся ракетные удары. США могут через них попытаться воздействовать на ситуацию". Эксперт напомнил, что экс-президент Дональд Трамп дал зеленый свет поддержке этих сил. "Тогда это ни к чему не привело, но сейчас ситуация несколько иная, – отметил Смагин. – Есть еще организации "арабского возрождения" в Ахвазе. Вернее, они находятся больше на территории Ирака, но пытаются оказывать влияние на Хузестан (район на юго-западе Ирана. – "НГ"). Или белуджские группировки в Пакистане, которые хотят изменить ситуацию в иранской провинции Систан и Белуджистан (граничит с Пакистаном и Афганистаном. – "НГ"). Но эти организации напоминают либо бандитов, либо откровенных террористов". Так что особое внимание привлекают курды, которые обладают налаженными связями с США. "В остальном иранский протест сегодня – явление без лидеров и организации. Он спонтанный. Пока не похоже, чтобы внешние структуры могли в него вклиниться", – заключил эксперт.

Источник - НГ
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