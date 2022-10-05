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Законодательная власть в Киргизии переходит под контроль силовиков, - Виктория Панфилова
01:43 06.10.2022

5.10.2022

Новый спикер парламента требует запретить телеканалы из России
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

В Киргизии протестуют против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.
Новым спикером парламента Киргизии стал глава фракции "Ата-Журт Кыргызстан" Нурланбек Шакиев, бывший пресс-секретарь бывшего президента Курманбека Бакиева. Талант Мамытов, занимавший этот пост с ноября 2020 года, сложил полномочия по собственному желанию. Причиной, как он отметил, стали боестолкновения на киргизско-таджикской границе 15–17 сентября с.г. Но не успели погасить баткенский конфликт, как напряжение возникло на границе с Узбекистаном.

5 октября исполнилось два года октябрьским событиям, которые привели к очередной смене власти в Киргизии. За это время ситуация не стабилизировалась, напротив, накаляется, и, как считают эксперты, очередная революция уже на подходе.

В республике уже давно обсуждается раскол между некогда близкими друзьями – Садыром Жапаровым, Камчибеком Ташиевым и Талантом Мамытовым, пришедшими к власти в 2020 году. Сегодня один из них – Талант Мамытов, не выдержав подковерной борьбы, покинул кресло главы парламента. Новым спикером стал Нурланбек Шакиев.

"Шакиев принадлежит команде Ташиева – главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Он сменил на посту Мамытова, который, в свою очередь, был из команды президента Садыра Жапарова. Это говорит о том, что борьба за власть в Киргизии разворачивается и развязка близка. Похоже на то, что возникли трения в тандеме Жапаров–Ташиев. Идет процесс его распада. Есть вероятность, что Садыр Жапаров может досрочно покинуть пост президента республики, и не исключено, что уже этой осенью. Связано ли это с его усталостью, невозможностью выполнить обещания народу или иными причинами, сегодня сказать сложно. С учетом влияния Ташиева на все ветви власти он готов претендовать на главный государственный пост. Однако проблема в том, что он не пользуется большой популярностью у народа. Особенно после неприемлемых для киргизского народа договоренностей по государственной границе", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.

Есть два пути во власть, считает эксперт. Первый путь – искать "подставного", оставаясь серым кардиналом. Второй – все же предпринять попытку и занять пост президента самому, но это уже будет больше похоже на захват власти. В республике, по мнению Кобринского, есть более популярные, "народные" политики, в том числе среди оппозиции, за которых народ проголосовал бы охотнее. Но оппозиция неоднородна, и объединиться ей в сжатые сроки для выдвижения единого кандидата в случае перемен вряд ли удастся.

"Несмотря на то что Садыр Жапаров так и не стал "своим" для Кремля, дестабилизация в Киргизии вряд ли в интересах России. Москва недорабатывает в Центральной Азии, а точнее не работает, фактически отдавая регион своим оппонентам: идеологически – Турции, финансово – Китаю, ну и стратегически – англосаксам", – подчеркнул Кобринский. Он обратил внимание на то, что "новый председатель парламента является проводником прозападной идеологии и требует запрета трансляций российских телеканалов в Киргизии". "Это неизбежно приведет к катастрофе, особенно в условиях, когда идет замена руководителей среднего звена на людей прозападной ориентации", – отметил эксперт.

И пока в Бишкеке идет борьба за власть, на границе вызревает очередной конфликт, на этот раз на киргизско-узбекской – в Узгенском районе Ошской области. Спор идет за принадлежность Кемпир-Абадского водохранилища, которое расположено на территории Кара-Суйского и Узгенского районов Ошской области на границе с Узбекистаном и является спорной территорией в переговорах с Узбекистаном.

Напомним, для решения пограничного вопроса в Бишкек 26 сентября приезжал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Как заявил тогда председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, стороны подписали протокол, на основании которого готовится договор о киргизско-узбекской государственной границе по оставшимся участкам (см. "НГ" от 26.09.22). Детали соглашения остались неизвестны, но просочилась информация, что вопрос по Кемпир-Абадскому водохранилищу решен: оно переходит под контроль Узбекистана. Это вызвало очередную волну недовольства местных жителей.

В Узген 4 октября на встречу с жителями приграничных районов приезжал президент Садыр Жапаров. Однако в здание местной администрации пустили не всех желающих, и соответственно ответы на свои вопросы люди не получили. Похоже, что власть боится своих граждан. Когда собрание закончилось, силовики выставили живой щит, создав коридор для прохода президента. Народ тем временем скандировал: "Жапаров, народ против передачи Кемпир-Абада". "Дело рискует дойти до вооруженного сопротивления населения планам руководства республики", – считает Александр Кобринский, особенно с учетом того, что существует еще девять спорных территорий.

Источник - НГ
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