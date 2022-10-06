В США назвали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+

08:23 06.10.2022

Автор Fox Пирро высмеяла президента США Байдена после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти



6 октября 2022,

Обозреватель телеканала Fox News Жанин Пирро назвала президента США Джо Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Эфир с ее комментарием вышел на Fox News 6 октября.



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"Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти", - сказала Пирро в эфире.



Обозреватель также отметила, что цены на бензин продолжают расти, а президент США пытается "отвести от себя вину" после неудач в переговорах со странами ОПЕК+, в ходе которых он просил об увеличении добычи нефти.



При этом, по словам Пирро, американские водители уже "сильно страдают" на заправочных станциях, а аналитики предупреждают о дальнейшем ухудшении ситуации.



Ранее, 5 октября, Американский конгрессмен Стивен Скэлис раскритиковал энергетическую политику главы Белого дома Джо Байдена после решения Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу нефти. Он напомнил, что американский лидер "умолял" ОПЕК добывать больше нефти, но организация сделала наоборот.



Ранее в этот день страны ОПЕК+ договорились на встрече в Вене сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.



В Белом доме заявили, что Байдена разочаровало "недальновидное" решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, добавив, что он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.



Вице-премьер России Александр Новак отметил, что решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки призвано сбалансировать рынок перед сезонным снижением спроса.