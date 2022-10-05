 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мир входит в полосу обезличенного стратегического терроризма, - А.Жилин
09:34 06.10.2022

5 октября 2022 |

Любой теракт – это всегда послание кому-то.
Террористическая спецоперация по отношению к четырем магистралям Газпрома наделала много шума на информационном фронте третьей мировой войны гибридного типа. Враждующие стороны стали бездоказательно обвинять друг друга в этом преступлении стратегического уровня. Мы, как всегда, поторопились: глава Внешней разведки Нарышкин объявил, что у нас есть доказательства причастности к этому Запада. Доказательств, однако, мы традиционно не предъявили, поставив самих себя в позу оправдывающихся. Вашингтон высказал предположение, что произошедшее на руку Газпрому, который через форс-мажор уходит от выплаты огромной неустойки за политизированное невыполнение контрактов: снижение объемов в целях политического шантажа ЕС. Другие версии рассматривать нет смысла ввиду их несостоятельности. Но даже основные версии, на мой взгляд, уводят нас от истины.

Какие "улики" оставили неопознанные террористы стратегического уровня?

Это силы, способные привлечь в своих целях специалистов и оборудование развитых в военно-морском отношении государств. Доставить на большую глубину 500 кг взрывчатки, грамотно заложить ее, спланировать порядок подрыва, остаться незамеченными даже в условиях спутникового мониторинга стратегических энергетических и коммуникационных маршрутов и вовремя уйти, не оставив материальных "ушей" в виде фрагментов, указывающих на причастность той или иной страны, террористическая шпана не в состоянии.

Это совершенно другой уровень.

Далее. Любой теракт - это всегда послание кому-то: начиная от президентов и заканчивая мелкими лавочниками (поджог торговой точки). За каждым терактом следуют требования: публичные или конфиденциальные. Теракты ради терактов не совершаются. Тем более такого масштаба.

В данном случае никто никаких требований не выдвинул. И обсуждения случившегося в СМИ вдруг прекратилось.

Взрывать газовые магистрали ради убытков Газпрома, скажем, в интересах компаний, поставляющих сжиженный газ в Европу, в принципе, можно. Но мотивация слабовата. Российский мечтасбыватель и так под санкциями, поставки сокращены почти до критического уровня, его конкурентоспособность неуклонно снижается. Стоит ли рисковать ради полудохлого конкурента?

Организовывать взрывы самим Газпромом, чтобы избежать судебных исков за срывы поставок, может быть, и целесообразно, но уж больно чудовищные для этой конторы последствия: фактически невосполнимые. Наверное, несопоставимые с выплатой неустойки. Тем более, мы пошли ва-банк и все международные правовые нормы игнорируем: не факт, что Газпром стал бы выплачивать неустойки по решению судов.

Могут ли теракты повториться? Не исключено. К примеру, Дания дважды за неделю заметила беспилотники у газовых месторождений в Северном море. В первый раз неопознанные беспилотники заметили 28 сентября у нефтегазового месторождения Halfdan B. 4 октября летательные аппараты были замечены вблизи месторождения Roar.

Значит, есть третий интересант. Чтобы понять, кто это, нужно подняться до уровня концептуальной политики. Мир переходит из индустриального в новое информационное общество. Формируется новый мировой порядок с использованием новых источников энергетики, основанных на новых физических принципах: холодный ядерный синтез, технологии Теслы по получения электроэнергии из окружающей среды без ограничений и фактически бесплатно и другие. Плюс начался переход в новый валютный мир.

Все, что сейчас творится в мире с ценами на энергоресурсы - это рукотворный хаос, цель которого обрушить старую энергетику и нефтедоллар вместе с ней. Нефтедоллару нет места в новом валютном мире. И этот процесс реализуется весьма успешно, несмотря на яростное сопротивление хозяев нефтедоллара.

Если посмотреть на теракт с этих позиций, он выглядит вполне логичным и своевременным. Старую энергетику надо быстрее дожимать, ибо главенствующие места в новом мировом порядке стремятся занять обладатели новых технологий новой энергетики, и они во многом будут определять правила игры. Но это тема отдельного разговора.

Сейчас главный вопрос в другом. Если стали возможны теракты стратегического уровня и под угрозой уничтожения оказались главные коммуникационные магистрали, мир подошел к опасной черте. Появилась возможность без объявления войн, не задействуя основную часть вооруженных сил наносить сокрушительные удары глобального масштаба по странам и целым континентам. И эффективной защиты от этого нет. Выход британских военных кораблей на патрулирование главных коммуникационных маршрутов выглядит неубедительно.

Когда процессы тектонической трансформации старого мирового порядка в новый закончатся, человечество выработает новые правила безопасности. Так, как это случилось с появлением ядерного оружия, когда были приняты соответствующие договоренности и СЯС стали оружием сдерживания. А пока мир должен быть готов к потрясениям от терактов глобального уровня…

5 октября 2022
Александр Жилин

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665038040


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