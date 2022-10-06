В КырПарламенте развалилась одна из крупнейших фракций - "Ата Журт"

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09:40 06.10.2022
14 депутатов вышли из фракции "Ата-Журт Кыргызстан" и создали группу "Мекенчил". Возглавил ее Сатыбалдиев
6 октября 2022
14 депутатов из одномандатных округов, которые входили во фракцию "Ата-Журт Кыргызстан", создали группу "Мекенчил". Об этом стало известно 6 октября на заседании Жогорку Кенеша.
Как сообщил депутат Жаныбек Абиров (Ленинский округ), возглавил депутатскую группу депутат Элмурза Сатыбалдиев (Узгенский округ).
Как стало известно, 4 депутата из одномандатных округов остались во фракции "Ата-Журт Кыргызстан".