В КырПарламенте развалилась одна из крупнейших фракций - "Ата Журт"

09:40 06.10.2022

14 депутатов вышли из фракции "Ата-Журт Кыргызстан" и создали группу "Мекенчил". Возглавил ее Сатыбалдиев

6 октября 2022

14 депутатов из одномандатных округов, которые входили во фракцию "Ата-Журт Кыргызстан", создали группу "Мекенчил". Об этом стало известно 6 октября на заседании Жогорку Кенеша.



Как сообщил депутат Жаныбек Абиров (Ленинский округ), возглавил депутатскую группу депутат Элмурза Сатыбалдиев (Узгенский округ).



Как стало известно, 4 депутата из одномандатных округов остались во фракции "Ата-Журт Кыргызстан".