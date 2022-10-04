"Народную коалицию в поддержку Токаева" создают в Казахстане

09:43 06.10.2022

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов объявил о создании народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сегодня мы сделали стратегический выбор, и мы должны объединиться вокруг Токаева и должны работать вместе. Конечно же, имеются другие партии, политические объединения, они тоже выдвигают кандидатуру Токаева. Поэтому мы объединились с этими политическими объединениями и пришли к согласию о создании народной коалиции в поддержку Токаева", - сказал Кошанов на внеочередном съезде партии Amanat.



Он также сообщил, что сегодня в Астане пройдет большой форум с участием Касым-Жомарта Токаева.



Ранее партии Amanat и НПК выдвинули в президенты кандидатуру Токаева.



Кроме того, 5 октября сразу несколько организаций инициировали выдвижение Токаева кандидатом в президенты.