 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Народную коалицию в поддержку Токаева" создают в Казахстане
09:43 06.10.2022

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов объявил о создании народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сегодня мы сделали стратегический выбор, и мы должны объединиться вокруг Токаева и должны работать вместе. Конечно же, имеются другие партии, политические объединения, они тоже выдвигают кандидатуру Токаева. Поэтому мы объединились с этими политическими объединениями и пришли к согласию о создании народной коалиции в поддержку Токаева", - сказал Кошанов на внеочередном съезде партии Amanat.

Он также сообщил, что сегодня в Астане пройдет большой форум с участием Касым-Жомарта Токаева.

Ранее партии Amanat и НПК выдвинули в президенты кандидатуру Токаева.

Кроме того, 5 октября сразу несколько организаций инициировали выдвижение Токаева кандидатом в президенты.

Источник - Tengrinews.kz
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