Почему учителя из России не могут работать в школах Казахстана, - министр Аймагамбетов

09:54 06.10.2022

Минпросвещения не рассматривает прием российских педагогов в школы Казахстана

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat рассказал, почему российские педагоги не могут трудоустроиться в школы Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что к трудоустройству в наши школы есть определенные требования, которые были внедрены год назад.



Диплома недостаточно. У любого гражданина или не гражданина нашей страны, чтобы устроиться на работу в школу, обязательно должен быть сертификат о прохождении национального квалификационного теста. То есть он должен знать нашу методику, нашу программу и знать хорошо свой предмет. Диплома недостаточно, нужен сертификат.



Кроме того, по его словам, учебный год в Казахстане уже начался.



Тарификация уже проведена, вакансии заполнены, поэтому такой вопрос вообще не стоит.

Асхат Аймагамбетов