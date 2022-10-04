КырПрез пытается уговорить народ сдать узбекам Кемпир-Абад. Могут и на вилы...

10:02 06.10.2022

"Опомнитесь, пока не поздно!" Садыр Жапаров сделал обращение по ситуации вокруг Кемпир-Абада



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров сделал обращение по ситуации вокруг Кемпир-Абада.



5 октября он провел встречу с жителями Узгенского района, а 6 октября опубликовал пост:



"Ложь обойдет мир дважды, пока правда выйдет наружу



Уважаемые кыргызстанцы!



Я был вынужден сделать это обращение. Вчера я ездил в Узген и за закрытыми дверями встретился с народом, по-человечески объяснил вопрос уточнения границ между Узбекистаном и Кыргызстаном. Около 300 человек сказали, что не поместились в зал. Их завели вторым этапом. Мы с 10:00 до 17:00 – на протяжении 7 часов – давали разъяснения по документам и старым соглашениям. Также по-человечески объяснил, почему вопрос рассматривается за закрытыми дверями.



Даст Бог, в ближайшее время подпишем договор, он пройдет парламент. Когда договор будет утвержден, станет ясно, какие земли перешли нам. Народу нужно немного подождать. В основном 99% спорных участков перешли нам.



Если до этого Кемпир-Абад полностью был под контролем Узбекистана, то теперь мы пришли к тому, что будет создано совместное предприятие 50/50, плотина будет под совместным управлением. Спустили уровень воды с 908 горизонта до 900 горизонта. Таким образом освобождается 1245 га земли береговой линии, которая переходит нам. Местные жители могут вечно использовать эту землю для сельского хозяйства.



По остальным приграничным землям, как я сказал выше, вы узнаете позже. Вы встретите это с радостью. Вы не сможете нам ничего предъявить, кроме как выразить благодарность. Мы не отдали ни одного сантиметра земли. Наоборот взяли. И через сто лет история подтвердит, что наш труд и наше решение было правильным и в интересах кыргызского государства.



Мы не из предателей, которые отдали Каркыру и Төрт-Көчө.



Поэтому я напоминаю тем, кто сеет смуту вокруг Кемпир-Абада, опомнитесь, пока не поздно! Я поручаю правоохранителям: примите жесткие меры в отношении интриганов, которые подбивают народ. Есть границы баловства. Они выходят за эти границы.



Те, кто врет о том, что не поместился в зал, не понял, у него нет информации, и ставят юрты, приходите в Узгенский акимиат. Вне зависимости от времени суток мы покажем вам все документы и еще раз объясним. Вчера в конце встречи я попросил проголосовать – те, кто понял по-человечески, поддержали. Тогда весь зал согласился, против выступили восемь человек. Конечно, мы прекрасно знаем, кто и в каких целях выступил против. Прекратите нечистые помыслы. Я видел, что за тридцать лет нашу страну чуть не сделали зависимым государством. Мы не позволим этого.



В ближайшее время все завершится. Станет известно. Тогда вы поймете, что вопрос границ на 99% решился в нашу пользу и вам будет стыдно перед народом".