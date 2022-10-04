Казахстан и Туркменистан впервые определят линию госграницы на Каспии

10:33 06.10.2022

Нижняя палата парламента (Мажилис) Казахстана одобрил ратификацию договора с Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, передает ИА "Фергана".



Министр иностранных дел, вице-премьер Мухтар Тлеуберди сообщил, что его подписали в октябре 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и занимавший тогда пост главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.



"В соответствии с договором стороны определили прохождение линии госграницы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающие территориальные воды и линии разграничения смежных участков рыболовных зон", - сказал Тлеуберди.



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Он добавил, что ратификация и последующее вступление в силу договора позволит полностью завершить процесс делимитации госграницы Казахстана на южных рубежах. По словам главы МИДа, договор станет первым в истории документом, юридически закрепляющим госграницы на Каспийском море между прибрежными государствами.



После одобрения Мажилисом договор между Казахстаном и Туркменистаном поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента) Казахстана.



Туркменская сторона ратифицировала этот договор 17 апреля 2022 года. В конце сентября местные СМИ распространили сообщение о том, что нынешний президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Казахстан с государственным визитом. Точные его даты не назывались, указывалось, однако, что поездка состоится "в ближайшее время".