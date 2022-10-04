Таджикский журналист Абдулло Гурбати осужден на 7,5 лет как особо опасный исламский возрожденец

10:42 06.10.2022

CPJ осудил приговор Абдулло Гурбати



И призвал Душанбе прекратить преследование журналистов

Абдулло Гурбати



Комитет защиты журналистов (CPJ) решительно осудил вынесенный приговор журналисту Абдулло Гурбати. Гульноза Саид, координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии, сказала, что Комитет считает приговор суровым и несправедливым, передает радиио "Озоди".



"Похоже, что приговор – плод недовольства властей Таджикистана популярностью социальной журналистики, в которой работали Гурбати и его коллега Далер Имомали", - сказала она.

Комитет призвал власти Таджикистана немедленно освободить Абдулло Гурбати, Далера Имомали и других задержанных журналистов и блогеров, а также прекратить преследование независимых журналистов.



За последние месяцы в Таджикистане были задержаны блогеры и журналисты, еще несколько журналистов сообщали о давлении на них и их семьи, о незаконной конфискации мобильных телефонов и ноутбуков, а также о получении "предупреждений".



Суд столичного района Шохмансур 4 октября за закрытыми дверями провел заседание и приговорил Гурбати к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, признав виновным по трем статьям, в том числе, за участие в деятельности Партии исламского возрождения. Сам Гурбати, как во время следствия, так и во время суда заявил, что не считает себя виновным по предъявленным ему обвинениям.



Дела двух других задержанных - Далера Имомали и Завкибека Саидамини переданы в суд.