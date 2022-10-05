 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему будет разрушаться современная инфраструктура. Спад может составить около 50%, - Михаил Хазин
11:02 06.10.2022

Почему будет разрушаться современная инфраструктура
сегодня спад может составить около 50%
Михаил Хазин

Я считаю, что спад, который начался год назад, будет длиться еще 4-5 лет, как минимум. Потому что сейчас придумана масса способов, как его притормозить, напомню, тогда эмиссионные механизмы использовались очень слабо, потому что пусть и формально, но доллар был привязан к золоту.

А сегодня этого нет, фиатная валюта, печатай не хочу. По этой причине, сегодня, политика от денежных властей Соединенных Штатов Америки – это, как "нос вытащил – хвост увяз". То есть, они ужесточают кредитно-денежную политику.

Вот, что они сделали в конце 2021 года? Они резко сократили госдотации, ну, формально, поковидили, в результате у них официальный рост +6% стал отрицательным. И вот уже 2 квартала, все кричат про рецессии, туда-сюда.

В реальности, спад у них уже идет где-то с сентября прошлого года, потому что резкий рост промышленной инфляции начался именно в сентябре. Структурный кризис начался в сентябре прошлого года. Причем не индекса ppi, а инфляция по всем товарам.

Я же пишу еженедельно обзоры фонда Хазина, и там этот график регулярно привожу. Там совершенно четко видно, что в сентябре прошлого года подскочил и в районе 20% болтается. Последняя цифра 17 с чем-то, он чуть-чуть упал, но до этого 23,4 – это был рекорд, промышленная инфляция превысила пик 70-х годов, и стала подбираться к пику 1947 года, когда американцы военную экономику стали переводить на гражданские рельсы.

А в этой ситуации у вас кризис будет длиться эти 5-6 лет с постоянным снижением уровня жизни населения, и при этом будет разрушаться инфраструктура – это, собственно, главная проблема. Когда экономика падает на 10% или 15% - это может быть социальная катастрофа, но экономически у вас сохраняется инфраструктура.

Сегодня спад может составить около 50% и это означает, что сохранить современную инфраструктуру невозможно.

И логистическую, и дороги, и линии связи. Содержание всех базовых станций стоит довольно много денег, и когда у людей денег нет, и они платить перестают, то у вас в результате эта система начинает рассыпаться.

Обращаю внимание, кстати, крупнейшие IT-компании в Соединенных Штатах Америки стали увольнять персонал.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665043320


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