Украина – терпкий вкус тоталитаризма, - С.Князев

12:03 06.10.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 05.10.2022



15 лет тюрьмы или пожизненное заключение за раздачу российской гуманитарной помощи



Представители Зе-команды подготовили новый законопроект о Службе безопасности Украины. Он передан в парламент и, судя по личности инициатора (глава комитета Рады по обороне и нацбезопасности Александр Завитневич), будет принят в сжатые сроки.



Недавно украинские законодатели обещали преобразовать СБУ в "демократическое гражданское ведомство, чтущее права человека", но это звучит как издевательство. Согласно законопроекту 7684-1, украинская госбезопасность получает полномочия в духе гитлеровского гестапо.



В частности, СБУ получила возможность без решения суда следить за гражданами, устанавливать аудио- и видеоконтроль, проводить снятие информации с электронных коммуникационных сетей (прослушивать телефоны, а также перехватывать сообщения в мессенджерах и электронной почте), обследовать публично недоступные места (включая жилье), искать радиооборудование, перехватывать переписку, закрывать интернет-сайты.



Формально, украинская "дэржбэзпэка" за разрешением на такие мероприятия должна обращаться в суд, но ей оставлены две огромные "лазейки". Во-первых, если ситуация "неотложная", СБУ может проводить такие мероприятия на свое усмотрение и уведомлять о них суд по факту. А, во-вторых, в случае военного или чрезвычайного положения разрешение суда на "спецмероприятия" не требуется вообще.



После принятия законопроекта с неприкосновенностью жилья и частной жизни, а также с тайной переписки и телефонных переговоров на Украине будет покончено полностью.



Обращает на внимание предоставление СБУ полномочий по отбору у людей (их согласие, согласно закону, не требуется) "геномной" информации и создание соответствующих баз данных.



Важным моментом в новом законе является положение о том, что все без исключения органы госвласти и местного самоуправления, а также предприятия и организации всех форм собственности теперь могут в обязательном порядке привлекаться СБУ к обеспечению контрразведывательного режима на Украине.



Что это значит?



Госучреждения, начиная от министерств и заканчивая районными администрациями, а также госпредприятия, частные фирмы и общественные организации, полностью передаются в подчинение СБУ во всех вопросах, которые та отнесет к сфере "госбезопасности". Такого не было даже в гитлеровской Германии, гестаповцы такими полномочиями не располагали.



На днях СБУ сообщила, что ведет уже 1600 уголовных дел о "коллаборационизме". "Коллаборационисты" – это учителя, врачи, работники жилищно-коммунального хозяйства, соцработники, помогавшие пожилым людям, волонтеры, участвовавшие в раздаче российской гуманитарной помощи на части освобожденных территорий. Судя по всему, большинство уголовных дел "расследуется" дистанционно. Однако некоторых людей, не ожидавших подвоха, спецслужбы Украины захватили в населенных пунктах, переходивших из рук в руки. Наивные горожане и селяне, помогавшие разносить пожилым соседям пакеты с продуктами, никак не ожидали, что их объявят предателями. А сейчас 420 человек уже ждут приговоров украинских судов.



"В зависимости от степени вины им придется провести до 15 лет за решеткой или же получить пожизненное заключение", – заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко .



По его словам, всего в этом году СБУ "расследует" 32 тысячи уголовных дел. И в перспективе на Украине появятся столько же осужденных или пораженных в правах.



"Стражи украинской государственности" открывают для себя все новые фронты деятельности. Уже разрабатываются механизмы для привлечения к уголовной ответственности ("по украинским законам") участников референдумов и людей, перешедших в российское гражданство. Алексей Арестович заявил, что в тюрьму нужно отправлять любого обладателя российского паспорта. А кабмин разработал законопроект, согласно которому первыми под суд будут отправлять перешедших в российское гражданство госслужащих, а также всех тех, кто посмеет заявить о преимуществах гражданства Российской Федерации. Между тем количество тех, кто принял российской гражданство на территориях, которые когда-то входивших в состав Украины, исчисляется сотнями тысяч, если не миллионами. Режим хочет расправиться со всеми ?



К репрессивной практике привлекают и детей. В одной из украинских школ (в одном из кабинетов младших классов) было сделано фото со специальной "памяткой" на доске. От детей требуют, чтобы они докладывали о родственниках в России, о случаях, когда родители разговаривают дома по-русски, когда плохо отзываются о президенте или смотрят российские телеканалы. Естественно, инициатива исходит не от педагогов: просто спецслужбы в приказном порядке заставляют детей устраивать шпионаж за родителями.



Или вот. В Борисполе под Киевом власти снесли Аллею Героев Советского Союза, уроженцев Борисполя. Бюсты героев, словно мусор, сбросили с постаментов. Наш сегодняшний враг показывает, чью сторону он готов держать в Великой Отечественной войне. И врага не смущает, что нацисты уничтожили до 10 млн жителей Украинской ССР... Дело уничтожения народа продолжается в наши дни.