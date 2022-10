Людей со стабильной психикой в США почти не осталось, - В.Малышев

13:05 06.10.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 06.10.2022 |



Страна психопатов



Америка – страна психопатов? Да, это так, и The New York Times подтверждает: в Америке более 15 миллионов человек, подверженных тяжелым психическим расстройствам. А по данным Американской медицинской ассоциации (American Medical Association – AMA), под определения "психопат" (человек, страдающий психическими расстройствами) подпадает около четверти населения США.



И никто, по мнению New York Times, со страшной для общества проблемой не борется в Америке серьезно. "По всей стране, – пишет газета, – сотни тысяч американцев с серьезными психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство, обречены на жизнь в условиях глубокой нестабильности… Они являются жертвами системы охраны психического здоровья… и общества, которое безразлично к их положению".



Как такое возможно? Очень просто: многие американцы бедны, они не в состоянии оплачивать свое лечение. "Немногие американцы получают адекватную психиатрическую помощь или психологическую поддержку в наши дни либо потому, что их медицинская страховка не покрывает этого, либо потому, что у них нет страховки с самого начала, либо потому, что списки ожидания слишком длинные. И даже на фоне такой повсеместной недостаточности бросается в глаза пренебрежительное отношение общества к наиболее тяжелым психически больным. Из 14 миллионов человек, страдающих от самых тяжелых психических расстройств, примерно треть не получает никакого лечения… Самая очевидная причина – деньги".



Подавляющее большинство американцев с психическими заболеваниями обслуживают общественные психиатрические клиники. Эти пациенты, как правило, имеют низкий доход и полагаются на Medicaid, чьи ставки возмещения настолько ужасны, что клиники теряют деньги почти на каждой услуге, которую оказывают врачи.



"Они получают от 60 до 70 центов с доллара, – говорит Чак Инголья, президент Национального совета по охране психического здоровья, некоммерческой организации, представляющей тысячи местных центров психического здоровья в США. – Количество вакансий в государственных психиатрических клиниках может достигать 30 процентов, а очереди могут растягиваться на месяцы даже для людей, находящихся в кризисной ситуации". Пристанищем для психопатов в США становятся тюрьмы. Более 40 процентов заключенных в стране имеют диагноз психических расстройств.



"Американцы, – отмечает NYT, – давно смирились с этим, потому что, как ни трагично, других вариантов нет. Их апатию легко понять. Когда дело доходит до ухода за психически больными, дуга американской истории почти всегда склоняется к провалу". Президент Американской психиатрической ассоциации Стивен Шарфштейн помнит Бостонскую государственную больницу в Маттапане, скрипучее здание позапрошлого века, куда он и его коллеги-психиатры были вынуждены отправлять своих самых неподатливых пациентов. "Это было ужасное место, – говорит доктор Шарфштейн. – Свет не всегда работал, пациенты бродили, как зомби. Никому не стало лучше".



Огромное число людей с больной психикой, которые не находятся в лечебницах, бродят по улицам, и эта медицинская проблема оборачивается проблемой расовой. С объявлением "пандемии" по США прокатилась волна насилия в отношении американцев азиатского происхождения; в жертв плевали, их били кулаками, сталкивали с платформ метро, наносили смертельные ножевые ранения, стреляли. В Нью-Йорке в марте 2021 года произошла серия жестоких нападений на американцев азиатского происхождения, в том числе шокирующий инцидент возле Таймс-сквер с филиппинкой, которую средь бела дня били по голове. Полиция и следователи утверждали, что из семи человек, арестованных в ходе этого инцидента, все демонстрировали признаки эмоционального расстройства.



Хотя количество преступлений на почве ненависти, направленных против азиатов, в Нью-Йорке в первой половине этого года сократилось, совпадение между атаками на почве предубеждения и психическими заболеваниями сохраняется. В мае полиция Нью-Йорка объявила, что из 100 человек, арестованных в городе за преступления на почве ненависти за первые четыре месяца 2022 года, почти половина ранее была признана полицией эмоционально неуравновешенной.



На самом деле ситуация в США еще хуже, чем описывает NYT. В прошлом году Департамент здравоохранения и социальных служб (HHS) опубликовал список наиболее распространенных в американском обществе форм психических расстройств, подкрепив новое исследование свежими цифрами и фактами. Людей со стабильной психикой в США почти не осталось. Почти 50 млн. американцев в возрасте 18 лет и старше страдают той или иной формой тревожных расстройств / беспокойных состояний (Anxiety Disorders). Они характеризуются повышенными страхами, опасениями, навязчивыми движениями.



Одной из главных проблем, по данным HHS, являются Substance-Induced Mood Disorders. Люди с таким диагнозом часто не понимают, что их состояние объясняется регулярным употреблением алкоголя, опиоидов, стимуляторов, марихуаны или других веществ, которые им навязывают врачи и аптеки. Психотические расстройства (Psychotic Disorders) – одна из главных бед американского общества, которая, по прогнозам специалистов, в 2025 году поразит более 30 млн. человек.



Обилие психически нездоровых людей в США не может не отражаться и на качестве власти. Times, например, писала о тревоге психиатров по поводу хозяев Белого дома. Чуть не половина президентов США страдала психическими заболеваниями, утверждает газета. "Теодор Рузвельт, – отмечает Times, – страдал биполярным расстройством личности. Линдон Джонсон демонстрировал "грандиозный нарциссизм"". Есть предположения, что Рональд Рейган выказывал ранние симптомы болезни Альцгеймера. Помощники Билла Клинтона выражали опасения по поводу его эротомании. Ричарда Никсона вообще изображали параноиком, не говоря о его алкоголизме.



Ну а что касается президента США Джо Байдена, о проблемах с его психическим здоровьем давно говорят уже все кому не лень.