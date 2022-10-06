 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.10.2022
14:02  Украинцы ответят на ядерные угрозы Путина массовой оргией, - Daily Star
13:27  Итоги выборов в Бразилии: второй тур неизбежен, раскол общества очевиден, - Т.Полоскова
13:18  Азии придется отобрать СПГ у Европы. Форс-мажор в Малайзии, Япония - в ауте
13:13  КазМИД вызвал рос-посла Бородавкина на "жесткий разговор". Из-за украинского посла-русофоба
13:05  Людей со стабильной психикой в США почти не осталось, - В.Малышев
12:03  Украина – терпкий вкус тоталитаризма, - С.Князев
11:02  Почему будет разрушаться современная инфраструктура. Спад может составить около 50%, - Михаил Хазин

10:52  Казахстанцы не хотят объединяться. Данные опросов, - Гульмира Илеуова
10:42  Таджикский журналист Абдулло Гурбати осужден на 7,5 лет как особо опасный исламский возрожденец
10:33  Казахстан и Туркменистан впервые определят линию госграницы на Каспии
10:08  Обещания Садыра Жапарова: ожидания и реальность, - 24.kg
10:02  КырПрез пытается уговорить народ сдать узбекам Кемпир-Абад. Могут и на вилы...
09:54  Почему учителя из России не могут работать в школах Казахстана, - министр Аймагамбетов
09:43  "Народную коалицию в поддержку Токаева" создают в Казахстане
09:40  В КырПарламенте развалилась одна из крупнейших фракций - "Ата Журт"
09:34  Мир входит в полосу обезличенного стратегического терроризма, - А.Жилин
08:23  В США назвали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+
01:43  Законодательная власть в Киргизии переходит под контроль силовиков, - Виктория Панфилова
00:39  Белый дом подталкивают к смене режима в Тегеране, - Игорь Субботин
00:36  ОПЕК+ компенсирует России потери от решений Евросоюза, - М.Сергеев
Среда, 05.10.2022
22:41  Южной Корее пришлось извиняться за пуск ракеты: "месть" обернулась провалом, - МК
22:37  Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-полковник
22:11  Африканские перевороты новой волны, - А.Мезяев
21:59  Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Каким отечеством?!
21:44  "Сепары" из ГДР подбивают Германию на большую "политическую бучу", - СП
21:31  Молдавское правительство затеяло войны – против "Газпрома" и гражданскую
21:03  Иран посылает сигналы Вашингтону по СВПД, - С.Тарасов
20:01  Скандал с послом Украины в Казахстане вызвал геополитическую волну, - МК
15:59  В шаге от катастрофы. Для ЕС настал час расплаты из-за ошибок в энергетике, - Никола Порро
15:56  Кыргызский манасчи (сказитель сказок) Рысбай Исаков попал в "Книгу Гиннеса". 5 суток в эфире!
15:55  "Western Union" возвращается в Таджикистан. Какие еще операторы платежных систем работают в республике?
15:53  В Уральске судят за оскорбление казахов блогера Яковченко
15:49  Президенту Э.Рахмону - 70 лет. Поздравляем!
15:47  Цель диверсии на "Северных потоках", - Мехмет Али Гюллер
15:46  Жасмин Ан-Нимр: таджикистанка, покорившая Азию своими формами
15:43  Теракт на "Северных потоках" стал 11 сентября для Европы, - Неджметтин Аджар
15:39  Демократическая братия: сможет ли Байден остаться на второй срок, - Е.Чукалина
11:10  "Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается", - Токаев щедро веселит пипл
11:04  Почему Казахстан чужой на нефтяном празднике жизни? - Олег Червинский
10:47  В Казахстане приняли "Концепцию развития финансового сектора РК до 2030 года"
09:38  Евроэнергетика - полные дрова: Скоро бюргеры будут пахнуть, как кочевники, - СП
09:33  Русофоб Врублевский все еще не выслан? В МИД РФ вызван посол Казахстана
09:27  Как гражданский активизм спасает Кырвласти в критические периоды, - Д.Подольская
09:01  Парламент Киргизии меняет спикера. Вместо Мамытова будет Шакиев?
08:54  Смешная, но красивая Асел Жанасова теперь глава АО "Казпочта"
08:18  Саудовский кронпринц хочет укрыться за премьерским креслом, - Игорь Субботин
08:07  В кыргызском ОАО "Электрические станции" опять новый директор - Айбек Айдаралиев
08:00  "Разборы полетов" с хокимами: кадровые изменения в Узбекистане, - И.Арбышев
07:57  Ротации Кабмина: итоги сентября в Казахстане, - Е.Беличков
07:50  FT: Саудовская Аравия совместно с Россией планирует глубокое сокращение добычи нефти
05:56  "В Кыргызстане не снесено ни одного памятника Ленину и Марксу", - Эрнест Абдыжапаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Людей со стабильной психикой в США почти не осталось, - В.Малышев
13:05 06.10.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 06.10.2022 |

Страна психопатов

Америка – страна психопатов? Да, это так, и The New York Times подтверждает: в Америке более 15 миллионов человек, подверженных тяжелым психическим расстройствам. А по данным Американской медицинской ассоциации (American Medical Association – AMA), под определения "психопат" (человек, страдающий психическими расстройствами) подпадает около четверти населения США.

И никто, по мнению New York Times, со страшной для общества проблемой не борется в Америке серьезно. "По всей стране, – пишет газета, – сотни тысяч американцев с серьезными психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство, обречены на жизнь в условиях глубокой нестабильности… Они являются жертвами системы охраны психического здоровья… и общества, которое безразлично к их положению".

Как такое возможно? Очень просто: многие американцы бедны, они не в состоянии оплачивать свое лечение. "Немногие американцы получают адекватную психиатрическую помощь или психологическую поддержку в наши дни либо потому, что их медицинская страховка не покрывает этого, либо потому, что у них нет страховки с самого начала, либо потому, что списки ожидания слишком длинные. И даже на фоне такой повсеместной недостаточности бросается в глаза пренебрежительное отношение общества к наиболее тяжелым психически больным. Из 14 миллионов человек, страдающих от самых тяжелых психических расстройств, примерно треть не получает никакого лечения… Самая очевидная причина – деньги".

Подавляющее большинство американцев с психическими заболеваниями обслуживают общественные психиатрические клиники. Эти пациенты, как правило, имеют низкий доход и полагаются на Medicaid, чьи ставки возмещения настолько ужасны, что клиники теряют деньги почти на каждой услуге, которую оказывают врачи.

"Они получают от 60 до 70 центов с доллара, – говорит Чак Инголья, президент Национального совета по охране психического здоровья, некоммерческой организации, представляющей тысячи местных центров психического здоровья в США. – Количество вакансий в государственных психиатрических клиниках может достигать 30 процентов, а очереди могут растягиваться на месяцы даже для людей, находящихся в кризисной ситуации". Пристанищем для психопатов в США становятся тюрьмы. Более 40 процентов заключенных в стране имеют диагноз психических расстройств.

"Американцы, – отмечает NYT, – давно смирились с этим, потому что, как ни трагично, других вариантов нет. Их апатию легко понять. Когда дело доходит до ухода за психически больными, дуга американской истории почти всегда склоняется к провалу". Президент Американской психиатрической ассоциации Стивен Шарфштейн помнит Бостонскую государственную больницу в Маттапане, скрипучее здание позапрошлого века, куда он и его коллеги-психиатры были вынуждены отправлять своих самых неподатливых пациентов. "Это было ужасное место, – говорит доктор Шарфштейн. – Свет не всегда работал, пациенты бродили, как зомби. Никому не стало лучше".

Огромное число людей с больной психикой, которые не находятся в лечебницах, бродят по улицам, и эта медицинская проблема оборачивается проблемой расовой. С объявлением "пандемии" по США прокатилась волна насилия в отношении американцев азиатского происхождения; в жертв плевали, их били кулаками, сталкивали с платформ метро, наносили смертельные ножевые ранения, стреляли. В Нью-Йорке в марте 2021 года произошла серия жестоких нападений на американцев азиатского происхождения, в том числе шокирующий инцидент возле Таймс-сквер с филиппинкой, которую средь бела дня били по голове. Полиция и следователи утверждали, что из семи человек, арестованных в ходе этого инцидента, все демонстрировали признаки эмоционального расстройства.

Хотя количество преступлений на почве ненависти, направленных против азиатов, в Нью-Йорке в первой половине этого года сократилось, совпадение между атаками на почве предубеждения и психическими заболеваниями сохраняется. В мае полиция Нью-Йорка объявила, что из 100 человек, арестованных в городе за преступления на почве ненависти за первые четыре месяца 2022 года, почти половина ранее была признана полицией эмоционально неуравновешенной.

На самом деле ситуация в США еще хуже, чем описывает NYT. В прошлом году Департамент здравоохранения и социальных служб (HHS) опубликовал список наиболее распространенных в американском обществе форм психических расстройств, подкрепив новое исследование свежими цифрами и фактами. Людей со стабильной психикой в США почти не осталось. Почти 50 млн. американцев в возрасте 18 лет и старше страдают той или иной формой тревожных расстройств / беспокойных состояний (Anxiety Disorders). Они характеризуются повышенными страхами, опасениями, навязчивыми движениями.

Одной из главных проблем, по данным HHS, являются Substance-Induced Mood Disorders. Люди с таким диагнозом часто не понимают, что их состояние объясняется регулярным употреблением алкоголя, опиоидов, стимуляторов, марихуаны или других веществ, которые им навязывают врачи и аптеки. Психотические расстройства (Psychotic Disorders) – одна из главных бед американского общества, которая, по прогнозам специалистов, в 2025 году поразит более 30 млн. человек.

Обилие психически нездоровых людей в США не может не отражаться и на качестве власти. Times, например, писала о тревоге психиатров по поводу хозяев Белого дома. Чуть не половина президентов США страдала психическими заболеваниями, утверждает газета. "Теодор Рузвельт, – отмечает Times, – страдал биполярным расстройством личности. Линдон Джонсон демонстрировал "грандиозный нарциссизм"". Есть предположения, что Рональд Рейган выказывал ранние симптомы болезни Альцгеймера. Помощники Билла Клинтона выражали опасения по поводу его эротомании. Ричарда Никсона вообще изображали параноиком, не говоря о его алкоголизме.

Ну а что касается президента США Джо Байдена, о проблемах с его психическим здоровьем давно говорят уже все кому не лень.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665050700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 октября 2022 года №1030
- Мажилис одобрил ратификацию договора о делимитации границы по Каспию между Казахстаном и Туркменистаном
- Казахстан и Иран заинтересованы в увеличении объема товарооборота
- Сообщение ЦИК РК
- О новациях в законодательстве о выборах и местном управлении
- "Ак жол" считает необходимым ликвидировать СПК и передать все виды их деятельности в конкурентную среду
- Казахстанцы не хотят объединяться
- Готовность поддержать кандидатуру Токаева выразили восемь республиканских общественных объединений
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  