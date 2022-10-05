Азии придется отобрать СПГ у Европы. Форс-мажор в Малайзии, Япония - в ауте

13:18 06.10.2022

Малазийская Petronas объявила форс-мажор по экспорту СПГ. Обнаружена утечка в подводном газопроводе. Под удар попадет Япония, которой придется искать сжиженный газ на спотовом рынке, на котором активно закупается Европа.



Petronas объявила форс-мажор по поставкам газа на завод СПГ Malaysia LNG. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря японской Mitsubishi Corp. Он добавил, что малазийская компания также объявила форс-мажор и по поставкам СПГ своим клиента, включая японские компании. В Mitsubishi Corpне стали называть сроки и объемы.



Известно, что утечку обнаружили на подводном газопроводе Sabah-Sarawak.



"Еще один удар по мировым поставкам газа. Сбой может интенсифицировать охоту за СПГ". - пишет в Twitter репортер Bloomberg Стефен Стапжинский. Он отмечает, что до конца года только Япония потеряет около 10 грузов (около 1 млрд кубометров газа).

"В прошлом году Малайзия доставила в страну с октября по декабрь 51 груз. Конечно, это плохая новость для Японии. Ожидается, что правительство призовет потребителей Японии сокращать потребление", - пишет Стефен Стапжинский.



Ситуацию ухудшает то, что Япония серьезно рассчитывала на малазийский СПГ. В конце сентября министерство экономики страны подписало с Petronas меморандум о взаимодействии в случае чрезвычайной ситуации по СПГ. Стороны договорились помогать друг другу в случае нехватки, так как сезоны пикового потребления в странах приходятся на разные времена года.



С одной стороны, остановка завода СПГ в Малайзии может ударить по Европе, так как Японии придется выкупать грузы на спотовом рынке, где осуществляет сейчас активные закупки трейдеры из ЕС, и правительство уже выделило кредит японской Jera в $ 900 млн на закупку дополнительных объемов. Под них может попасть и СПГ, который Китай сейчас перепродает в страны ЕС.



С другой, вырастет привлекательность СПГ с проекта "Сахалин - 2". Японские компании сохранили свои доли участия и контракты на поставку, но в новом операторе "Сахалинская энергия" жаловались, что есть проблемы со сбытом спотовых партий.