Итоги выборов в Бразилии: второй тур неизбежен, раскол общества очевиден, - Т.Полоскова

13:27 06.10.2022

3 октября 2022



Несмотря на прогнозы, легкой победы в первом туре президентских выборов у популярного левого политика и бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы не получилось. После подсчета всех голосов результат Лулы - 48,4%, у действующего президента Жаира Болсонару - 43,2%.



Напомним, что предварительные опросы показывали разницу между кандидатами в 12−15 процентов в пользу Лулы. Остальные кандидаты не набрали и пяти процентов. А вот неизбежность второго тура прогнозировало большинство бразильских экспертов. Что и подтвердили итоги первого тура. При таком минимальном разрыве и Лула, и Болсонару вправе оспорить результаты подсчета голосов. На самом деле эта разница говорит о глубоком расколе общества.



Победителю второго тура придется управлять страной, так и не преодолевшей внутренние противоречия. Учитывая высокую политическую и социальную активность бразильского общества, эти противоречия будут выплескиваться. И сколько продержится у власти победитель - это тоже вопрос. Прецеденты внеочередных выборов в Бразилии были. И по весьма неприятным для действующей власти поводам.



Болсонару накануне голосования пригрозил, что не признает итоги выборов. А переобуваться он начал еще за год до того, как народ страны пошел к избирательным урнам. Поклонник диктатора Пиночета, ставленник иностранных монополий и ярый противник вакцинации населения, в результате чего Бразилия стала одним из лидеров по смертности, Болсонару вдруг стал декларировать симпатии к России, к БРИКС и т. п. Даже заявил, что российская спецоперация стала ответом на угрозу со стороны НАТО. Вызвано ли это попыткой перетянуть на себя левый электорат, или Болсонару что-то пообещали в Москве во время его визита, либо другое - мы досконально знать не можем. Но очевидно, что этот правый политик так просто власть из своих рук не отпустит. И второй тур будет жесткой схваткой двух противников не только по политическим взглядам, но и испытывающих глубокую личную антипатию друг к другу.



Накануне дня голосования в публичных дебатах Болсонару заявил, что Лула не может быть достойным президентом, так как он сидел в тюрьме по обвинению в коррупции. На что хочется ответить: "Так ты его туда и отправил по ложному обвинению, которое впоследствии было снято. А Лула полностью оправдан". Диалог между этими политиками невозможен, что еще больше осложняет общественный диалог.



Отметим высокую явку избирателей. А также то, что никаких жалоб на ход голосования на выборах президента Бразилии пока не поступало, инцидентов также не зафиксировано. Об этом незадолго до закрытия избирательных участков сообщил Высший избирательный суд страны. Отметим, что голосование в Бразилии является обязательным для грамотных совершеннолетних граждан в возрасте до 70 лет. По данным Высшего избирательного суда, в нынешнем голосовании имели право принять участие свыше 156 млн человек. Из них на избирательные участки пришло более 150 млн.



В начале подсчета голосов Лула опережал Болсонару менее чем на процент. Потом Болсонару вырвался вперед на 4−5 процентов. Затем голоса сравнялись. При заключительном подсчете Лула опять вышел вперед. Но более 50 процентов не набрал никто. И разрыв, повторюсь, минимален. Этот результат стал неожиданным не только для многих сторонников левого кандидата в стране голосования, но и для бразильской диаспоры в Москве. "Мы уже собрались в кафе, чтобы отметить победу Лулы. Были в ней уверены. Мы - это молодежь из Бразилии, проживающая в Москве, - студенты, аспиранты, журналисты", сообщила нам бразильская девушка - выпускница российского вуза.



"Лула - это представитель первой волны левых движений в Латинской Америке, его возможное переизбрание позволило бы активизировать БРИКС, консолидировать Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAK), которые созданы, чтобы противодействовать влиянию США в этом регионе. Победа Лулы могла бы усилить левые тенденции в Латинской Америке. Поэтому такие надежды на победу Лулы возлагаются в регионе, где в 2021-2022 году левые пришли к власти в целом ряде стран", - прокомментировал ситуацию специально для EADaily руководитель российских программ в странах Латинской Америки Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Феликс Кабальеро.



Первый вице-президент Объединенной социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо заявил в день выборов, что если кандидат Луис Инасиу Лула да Силва победит, то отношения между этими двумя странами улучшатся. Кабельо отметил, что хорошие отношения между Венесуэлой и Бразилией были невозможны до прихода Лулы на пост президента республики и именно тогда "все полностью изменилось". Была создана программа двустороннего сотрудничества Бразилии и Венесуэлы во всех областях. Затем пришли крайне правые с Болсонару, и "мы достигли худших времен, и даже было намерение атаковать Венесуэлу из Бразилии по инструкции из Вашингтона. Но бразильские военные не пошли на этот вариант", сообщает Telesur.



Напомним, что второй тур президентских выборов состоится в Бразилии 30 октября 2022 года.



Татьяна Полоскова



3.10.22