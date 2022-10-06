Украинцы ответят на ядерные угрозы Путина массовой оргией, - Daily Star

14:02 06.10.2022

Daily Star

Великобритания

06 октября 2022

Более 15 тысяч украинцев планируют принять участие в массовой секс-вечеринке в том случае, если Россия "применит ядерное оружие" против их страны, пишет Daily Star. Энтузиасты анального секса и оральных ласк считают, что таким образом они смогут выразить "украинский дух".

Дэвид Флетт (DavidFlett)



Более 15 тысяч сексуально раскрепощенных украинцев планируют в буквальном смысле умереть красиво в том случае, если по их стране будет нанесен ядерный удар.



Именно столько людей отреагировали на размещенное в Telegram приглашение присоединиться к оргии на горе в Киеве в том случае, если Владимир Путин решит нажать на красную кнопку.



Провести эту массовую секс-вечеринку планируется на горе Щекавица, и всем ее участникам предложат повязать на руки ленточки, которые будут указывать на их сексуальные предпочтения – три полоски для энтузиастов анального секса и четыре полоски для любителей оральных ласк.

Организаторы разместили следующее странное объявление: "Говорят, что все квартиры с окнами на Щекавицу по какой-то причине пропали с сайтов недвижимости".

Объясняя, каким образом этот план отражает украинский дух, одна местная жительница сказала: "Это противоположность отчаянию. Даже в условиях наихудшего сценария люди стараются найти что-то хорошее. Таков мега-оптимизм украинцев".

Другой местный житель добавил: "Это попытка показать, что чем больше они стараются нас напугать, тем больше мы будем превращать это в нечто другое".



Когда на прошлой неделе сработала сирена противовоздушной обороны, один из тех, кто подписался на участие в оргии, с волнением спросил в группе: "Уже пора"? Он сопроводил свой вопрос улыбающимся смайлом, и под этим комментарием другие пользователи оставили около 600 ответов с такими же улыбающимися смайлами.



Между тем в Киеве идет подготовка к тому, что в какой-то момент Путин действительно может отдать приказ о нанесении ядерного удара. Аптеки запасаются таблетками от радиации – тем же самым занимаются аптеки в соседних странах, таких как Польша.

Кипр находится достаточно далеко от Украины, однако, по некоторым сообщениям, жители этого средиземноморского острова обеспокоены тем, что аптеки страны не запасли достаточное количество таблеток с йодом и что сейчас там можно купить лишь биологически активные добавки с йодом, которые будут совершенно бесполезны в случае ядерного удара.

Ранее на этой неделе газета Times сообщила, что руководство НАТО предупредило членов альянса, что Путин может провести ядерные испытания на границе с Украиной.



Однако ничто из этого не может охладить пыл потенциальных участников оргии на Щекавице, и теперь от этого Telegram-сообщества откололась небольшая группа, которая планирует провести отдельную секс-вечеринку на Дерибасовской улице в Одессе.



Стоит отметить, что главе компании Tesla Илону Маску не будут рады ни на той, ни на другой оргии, поскольку он озвучил такое предложение по урегулированию конфликта, которое расстроило украинцев и их президента Владимира Зеленского.

Группа "Оргия на Щекавице" ответила ему так: "Официальное заявление: на сегодняшний день Илон Маск – персона нон грата на Щекавице".