Бочки над i: почему ОПЕК+ решила резко снизить объемы нефтедобычи, - В.Воронов

17:00 06.10.2022 Бочки над i: почему ОПЕК+ решила резко снизить объемы нефтедобычи

Как это повлияет на котировки



Валерий Воронов



Крупнейшее с 2020 года снижение объемов нефтедобычи странами ОПЕК+ стабилизирует мировые цены на нефть и выгодно участникам картеля, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Организация по итогам заседания министерского комитета 5 октября приняла решение сократить производство черного золота в ноябре на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.



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Игра на понижение



Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингово комитета 5 октября приняли решение снизить добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сказано в коммюнике по итогам встречи. Исходя из этого решения в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м - 490 млн т, прокомментировал итоги встречи вице-премьер РФ Александр Новак.



За базу отсчета ОПЕК+ возьмет согласованные на август уровни, квота России в рамках организации будет сокращена с 11 млн баррелей в сутки до 10,5 млн. Решение альянса связано с необходимостью балансировки рынка и снижением темпов роста мировой экономики, пояснил Александр Новак.



Цена на нефть



Нефтяные котировки отреагировали на решение альянса ростом - перед заседанием декабрьские фьючерсы Brent торговались в районе $90 за баррель, а к 19:00 мск поднялись выше отметки в $93 за бочку, следует из данных торгов ICE.



Крупнейшее с 2020 года сокращение добычи странами ОПЕК+ и было принято для стабилизации мировых цен на нефть, сказал "Известиям" аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.



Снижение производства и подорожание черного золота выгодны для всех экспортеров ресурса, так как они смогут на этом фоне увеличить свою выручку, добавил он. В связи с решением ОПЕК+ в ближайшее время можно ожидать роста котировок Brent до уровня $95–100 за баррель, считает аналитик.



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- Для России это решение имеет особое значение, так как 5 октября Еврокомиссия приняла восьмой пакет ограничительных мер в отношении РФ, в который включен потолок цен на российскую нефть. Из-за этого решения РФ, возможно, придется увеличивать дисконт для своих импортеров нефти, соответственно, чем выше цены, тем больше получит российский бюджет, - отметил Владимир Чернов.



Ранее СМИ писали, что страны-члены ЕС близки к согласованию двухэтапного подхода к установлению верхнего предела мировых цен на российскую нефть, который разрабатывается в рамках стран "большой семерки". При этом президент РФ Владимир Путин заверил, что при введении ограничения цен на энергоносители из России поставки будут прекращены.



Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в ноябре было ожидаемым, но при этом не было понимания, насколько снизят квоты, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.



- США пытались отговорить ОПЕК+ от резкого снижения добычи нефти, но их проигнорировали, - добавил эксперт.



По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена вела полномасштабную кампанию давления на ОПЕК+ в попытке отговорить ближневосточные страны от резкого сокращения добычи нефти. Отмечалось, что такой шаг может привести к росту цен на бензин в Штатах в "опасное" для американского президента время накануне выборов.



После объявления решения Белый дом заявил, что Джо Байден разочарован "близоруким" решением ОПЕК+. Также в Штатах сообщили о готовности выпустить на рынок в ноябре дополнительные 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Впрочем, как отметил Владислав Антонов, эта мера не сможет оказать значительного влияния на рынок и котировки продолжат рост.



В ОПЕК+ понимают, что если ограничение цен на российскую нефть со стороны стран "большой семерки" окажется успешным, то это может также сыграть и против них тем, что снизит стоимость топлива, подчеркнул Владислав Антонов.



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Ценовые факторы



То, что еще до начала заседания ОПЕК+ обсуждалась идея сокращения добычи, отражает обеспокоенность нефтяного альянса снижением цен на нефть, отметил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Согласно данным торгов ICE, в сентябре стоимость Brent составляла более $95 за баррель, а в июле - $110. Одним из ключевых факторов снижения нефтяных котировок было ожидание сокращения спроса из-за рецессии в экономике западных стран и ситуации с COVID-19 в Китае, отметил Александр Потавин. Как писали СМИ, Поднебесная остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к коронавирусу и ограничивает его распространение через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.



Еще один из основных факторов, повлиявших на нефтяные котировки, - показатель инфляции и потребительской активности в основных экономиках, добавил начальник управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. Как писали "Известия", укрепление доллара сдерживает рост нефтяных котировок. Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд подняла базовую ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3–3,25% годовых - это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года.



- ФРС готова повышать ставку до тех пор, пока инфляция не снизится до приемлемых уровней, даже невзирая на предстоящую слабость в экономике. Этот фактор сейчас оказывает наибольшее давление на нефтяные цены, - добавил Александр Потавин.



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По мнению Владислава Антонова, сейчас на рынок черного золота оказывают давление геополитические факторы - санкции и вооруженные конфликты. Рестрикции против России снижают предложение, и цены сразу подскакивают вверх, отметил эксперт.



При этом надо учитывать, что ОПЕК+ в реальной добыче сейчас сильно недобирает до разрешенных квот, поэтому решение альянса не означает сокращения фактических объемов добычи на эту величину, отметил Дмитрий Александров. Но рынкам подан сигнал: производители готовы бороться за поддержание цен в условиях повышенных рисков снижения спроса и давления со стороны крепнущего доллара США, считает эксперт.



В сентябре сообщалось, что страны ОПЕК+ отстают от плана по росту добычи на 3,58 млн баррелей в сутки.



С учетом октябрьского решения ценовая волатильность будет сохраняться из-за множества факторов неопределенности, но колебания могут сместиться на более высокий уровень, возможно постепенное закрепление котировок выше $95 за баррель Brent, заключил Дмитрий Александров. Источник - Известия

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