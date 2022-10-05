Племянницу КырПрезидента Перизат Жапарову трудоустроили в Администрацию дяди

17:04 06.10.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Дочь Сабыра Жапарова работает в администрации президента



Племянница главы государства Садыра Жапарова Перизат Жапарова работает в администрации президента. Об этом сообщили журналисты Temirov live.



Отмечается, что Перизат Жапарова - дочь брата президента Сабыра Жапарова.



Племянница главы государства оказалась на фотографиях представительства ООН в Кыргызстане. Международная организация провела семинар для новых сотрудников аппарата президента и поделилась большим количеством фотографий с мероприятия.



Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев и руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков не стали 24.kg комментировать информацию.



