Кемпир-Абадские кыргызы опасно митингуют

17:06 06.10.2022

На побережье Кемпир-Абадского водохранилища установили юрты. На место приехал начальник РОВД и их разобрали



Turmush - Группа жителей села Кызыл-Октябрь Узгенского района вечером 5 октября установила юрты. Они сообщили, что собрались по вопросу Кемпир-Абадского водохранилища.



Сельчане выразили опасения, что после подписания межгосударственных документов по делимитации и демаркации границ между Кыргызстаном и Узбекистаном, они не смогут иметь доступ к территориям вокруг водохранилища.



Около 1 часа ночи на место приехала милиция во главе с начальником ОВД Узгенского района Акылбеком Абдиевым. Он потребовал от жителей убрать юрты, так как они были установлены незаконно. Жители выступали против, заявляя, что это является нарушением их прав. Глава районной милиции сообщил, что жители выступают с призывами на несанкционированном собрании, не получив предварительного разрешения у местных органов власти (Кызыл-Октябрьском айыл окмоту).



Юрты в итоге разобрали и увезли.







В пресс-службе УВД Ошской области, комментируя появившееся в соцсети видео, Turmush сообщили, что сотрудники милиции обязаны обеспечивать общественный порядок. "Вопрос по Кемпир-Абадскому водохранилищу обсуждался недавно на встрече в городе Узген, где населению была предоставлена вся информация. Документы должны пройти процедуру ратификации в Жогорку Кенеше. Все будет обсуждаться, а после приниматься окончательное решение. Устанавливать самовольно юрты и нарушать общественный порядок нельзя. Милиционеры обязаны обеспечивать общественный порядок, в том числе в местах скопления людей. Мы призываем не заниматься провокацией перед рассмотрением и утверждением документов международного значения. Сотрудники милиции действуют в рамках закона", - проинформировал пресс-секретарь УВД Жениш Аширбаев.



Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы 26 сентября подписали протокол совместного заседания правительственных делегаций КР и РУз по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы.



Протокол позволит начать процедуру согласования проекта нового Договора об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы.



Документ с кыргызской стороны был подписан председателем Государственного комитета национальной безопасности, заместителем председателя Кабинета министров Камчыбеком Ташиевым и премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.



Президент Садыр Жапаров 4 октября проводит встречу с жителями Узгенского района. Часть сельчан собралась у здания акимиата, так как войти смогли не все.



Вместе с главой государства на вопросы жителей отвечают заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и генеральный прокурор Курманкул Зулушев.



Жители заходили в зал по очередности. Некоторые из сельчан, участвовавших во встрече, озвучили некоторые детали.



