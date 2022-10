New York Times: США обвинили Украину в убийстве Дугиной. Киеву сделали "замечание"

17:10 06.10.2022 The New York Times

США



США считают, что за убийством в России стоят украинцы

NYT: США обвинили спецслужбы Украины в убийстве Дугиной

Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье



Американские чиновники заявили, что к убийству Дарьи Дугиной причастны украинские спецслужбы, пишет NYT. В Вашингтоне подчеркнули, что заранее не знали о готовящемся теракте, и выразили опасения по поводу эскалации конфликта.



Джулиан БарнсМайкл Швиртц

Адам Энтус (Adam Entous)



Вашингтон - В спецслужбах США полагают, что произошедший в августе в Подмосковье подрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь известного русского националиста, санкционировали структуры в украинском правительстве, что было частью секретной кампании, которая, как опасаются официальные лица США, может привести к расширению конфликта.



По словам официальных лиц, никакого участия в нападении США не принимали - ни предоставлением разведданных, ни оказанием иной помощи. Американские чиновники также заявили, что заранее не были осведомлены об операции, и если бы с ними проконсультировались, они выступили бы против убийства. По их словам, впоследствии американские официальные лица сделали украинским чиновникам замечание в связи с убийством.



На прошлой неделе в правительстве США было распространено тщательно подготовленное заключение о причастности к преступлению Украины, и ранее об этом не сообщалось. Сразу же после нападения Украина отрицала свою причастность к убийству, и когда высокопоставленных чиновников спросили о докладе американской разведки, они повторили эти заявления о непричастности.



Несмотря на то, что никаких конкретных мер в ответ на это убийство Россия не предприняла, США обеспокоены тем, что такие нападения (хотя они и имеют большое символическое значение), не оказывают особого непосредственного влияния на ситуацию на поле боя, но могут спровоцировать Москву на нанесение ударов по высокопоставленным украинским чиновникам. Американские власти недовольны тем, что Украина не проявляет открытости в отношении ее военных и тайных планов, особенно на российской территории.



С начала войны службы безопасности Украины продемонстрировали свою способность проникать на территорию России для проведения там диверсионных операций. Однако убийство Дарьи Дугиной было бы одной из самых дерзких на сегодняшний день операций, свидетельствующих о том, что Украина может очень близко подобраться к известным россиянам.



Некоторые американские чиновники подозревают, что истинной целью операции был отец Дарьи, Александр Дугин, российский ультранационалист, и что оперативники, которые ее проводили, думали, что он будет находиться в автомобиле вместе с дочерью.



Александр Дугин, один из самых видных деятелей России, призывающий Москву активизировать военные действия против Украины, является ведущим апологетом теории империалистической России.



Американские официальные лица, которые говорили о разведданных, не раскрыли информацию о том, какие "силы" в украинском правительстве якобы санкционировали операцию, кто ее осуществил или дал ли президент Владимир Зеленский свое согласие на ее проведение. Американские чиновники, посвященные в детали действий Украины и реакции на них Вашингтона, согласились обсуждать секретную информацию и конфиденциальные вопросы дипломатии на условиях анонимности.



Официальные лица США не сказали, кто в американском правительстве выступил с замечаниями, или кому в украинском правительстве они были адресованы. Каким был ответ Украины, не было известно.



Несмотря на то, что Пентагон и спецслужбы предоставляют украинцам секретные разведданные об обстановке на поле боя, те не всегда сообщают американским чиновникам о своих планах.



Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина предоставляла ему больше информации о своих военных планах, но это происходит с переменным успехом. Ранее в ходе вооруженного конфликта представители властей США признавали, что зачастую они знали о военных планах России больше (благодаря своим активным действиям по сбору информации), чем о намерениях Киева.



С тех пор сотрудничество расширилось. Летом Украина сообщила о своих планах провести в сентябре военное контрнаступление Соединенным Штатам и Великобритании.



К тому же официальные лица США не имеют полного представления о конкурирующих центрах власти в украинском правительстве, включая вооруженные силы, службы безопасности и офис президента Зеленского, чем, наверное, можно объяснить то, почему в некоторых структурах украинского правительства, возможно, не знали о заговоре.



Отвечая на вопрос о заключении, к которому пришли в американской разведке, советник президента Украины Михаил Подоляк подтвердил заявление украинского правительства о непричастности к убийству Дарьи Дугиной.



"Хочу еще раз подчеркнуть, что любое убийство во время конфликта в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение, - сказал Подоляк в интервью изданию The New York Times во вторник. - Оно должно реализовывать какую-то конкретную цель, тактическую или стратегическую. Человек вроде Дугиной не является для Украины тактической или стратегической целью".



"У нас есть другие цели на территории Украины, - сказал он, - я имею в виду коллаборационистов и представителей российского командования, которые могли бы представлять ценность для сотрудников наших спецслужб, занимающихся этой программой, но это точно не Дугина".



Хотя подробности подрывной работы на территории, контролируемой Россией, окутаны тайной, украинское правительство негласно признало факты убийства российских чиновников на Украине и совершения диверсий.



Высокопоставленный украинский военный чиновник, который пожелал остаться неназванным из-за конфиденциальности темы, сказал, что украинские силы совершали на украинских территориях убийства и нападения на украинцев, обвиняемых в коллаборационизме, и на российских чиновников. В их числе - назначенный Кремлем глава Херсонской области, которого в августе отравили, после чего его пришлось эвакуировать в Москву для оказания ему неотложной медицинской помощи.



Страны традиционно не обсуждают тайные действия других государств, опасаясь раскрытия их собственных операций, но некоторые американские чиновники считают крайне важным обуздать то, что они считают опасным авантюризмом, особенно политические убийства.



При этом американские официальные лица в последнее время изо всех сил пытаются утверждать, что отношения между правительствами двух стран остаются прочными. Обеспокоенность США по поводу агрессивных тайных операций Украины на территории России не привела к каким-либо известным изменениям в предоставлении правительству Владимира Зеленского или спецслужбам Украины разведывательной информации, военной помощи и дипломатической поддержки.



По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса (Ned Price), в субботу в телефонной беседе госсекретарь Энтони Блинкен (Antony Blinken) сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что администрация Байдена "продолжит поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя ее позиции в военном и дипломатическом плане".



Комментировать доклад разведслужб США чиновники Госдепартамента, Совета национальной безопасности, Пентагона и ЦРУ отказались.



Вооруженный конфликт на Украине переживает особенно опасный момент. На протяжении всего этого времени США тщательно пытаются избежать ненужной эскалации в отношениях с Москвой - в частности, запрещая Киеву использовать американское оружие и технику или разведданные для нанесения ударов по объектам внутри России. Но теперь в ответ на недавние успехи Украины на поле боя Россия предприняла ряд эскалационных шагов, таких как проведение частичной мобилизации и решение о присоединении отдельных территорий восточной Украины.



В Вашингтоне растет беспокойство по поводу того, что Россия, возможно, рассматривает дальнейшие шаги по активизации военных действий.



Ранее Дарья Дугина была под санкциями США и Европы. Она разделяла мировоззрение своего отца, и Запад обвинил ее в распространении российской пропаганды об Украине.



После убийства Дугиной Россия начала расследование, назвав взрыв, в результате которого она погибла, террористическим актом. Дарья погибла мгновенно в результате взрыва, который произошел в Одинцовском районе, богатом пригороде Москвы.



После взрыва предположения и догадки сводились к тому, стоит ли за этим убийством Украина, или это была операция "под чужим флагом", провокация, целью которой было возложить вину на украинцев. Взрыв произошел после нескольких ударов украинских сил по Крыму. Из-за этих ударов ультранационалисты из окружения Александра Дугина призвали Владимира Путина активизировать военные действия на Украине.



Российская государственная разведывательная служба, ФСБ, обвинила в убийстве Дарьи Дугиной спецслужбы Украины. В заявлении, сделанном на следующий день после нападения, ФСБ сообщила, что украинские оперативники завербовали украинку, которая въехала в Россию в июле и сняла квартиру в доме, где жила Дарья Дугина. После взрыва, по данным ФСБ, женщина бежала из России.



Джулиан Э. Барнс - вашингтонский корреспондент по вопросам национальной безопасности, освещающий деятельность разведывательных служб. До прихода в The New York Times в 2018 году он писал статьи на тему безопасности в издании The Wall Street Journal.



Адам Голдман - вашингтонский журналист, его репортажи посвящены деятельности ФБР и вопросам национальной безопасности, дважды лауреат Пулитцеровской премии. Соавтор книги "Враги внутри: подробности о секретном шпионском подразделенимя Управления полиции Нью-Йорка и последнем заговоре бен Ладена против Америки". ("Enemies Within: Inside the NYPD's Secret Spying Unit and bin Laden's Final Plot Against America").



Майкл Швирц - журналист-расследователь из Международного отдела. В издании The New York Times работает с 2006 года, до этого вел репортажи из Москвы о жизни стран постсоветского пространства и был ведущим репортером в команде, которая в 2020 году получила Пулитцеровскую премию за материалы об операциях разведслужб. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665065400





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 4 октября 2022 года №1030

- Мажилис одобрил ратификацию договора о делимитации границы по Каспию между Казахстаном и Туркменистаном

- Казахстан и Иран заинтересованы в увеличении объема товарооборота

- Сообщение ЦИК РК

- О новациях в законодательстве о выборах и местном управлении

- "Ак жол" считает необходимым ликвидировать СПК и передать все виды их деятельности в конкурентную среду

- Казахстанцы не хотят объединяться

- Готовность поддержать кандидатуру Токаева выразили восемь республиканских общественных объединений

- Кадровые перестановки