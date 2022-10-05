 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Bloomberg: Удар по поставкам нефти. ЕС ввел лимит цен на российское топливо
17:15 06.10.2022

Bloomberg
США

ЕС согласовал новый пакет санкций против России, в том числе ограничение цен на российскую нефть
Bloomberg: потолок цен на российскую нефть нанесет удар по рынку поставок топлива

Евросоюз одобрил пакет санкций, который включает в себя введение потолка цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg. Это решение принято вопреки попыткам США вывести поставщиков черного золота из-под запрещающих мер.

Ева Круковска (EwaKrukowska), Ян Братаник (Jan Bratanic), Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak)

Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, который включает в себя введение лимита цен на российскую нефть, продаваемую в третьи страны, о чем сообщили осведомленные источники, попросившие не называть их имена.

В этот пакет также вошли меры, призванные ограничить то негативное воздействие, которое санкции могут оказать на страны с крупными отраслями морских грузоперевозок, такие как Греция, Кипр и Мальта.

Согласно новому пакету, к уже действующим ограничениям на услуги, необходимые для транспортировки российской нефти, добавится еще и запрет на ее перевозку. Однако этот пакет предусматривает исключение для нефти, цена которой не будет превышать потолок, установленный коалицией стран, куда вошли члены "Большой семерки" и некоторые другие государства.

Более широкий пакет санкций коснется целого ряда лиц и компаний, в том числе высокопоставленных чиновников российских министерств и людей, которые принимали участие в организации референдумов на востоке Украины. Пакет также предусматривает ограничение доступа к авиационным запчастям, электронным компонентам и отдельным химическим веществам, что позволит лишить российские вооруженные силы важнейших технологий.

Соединенные Штаты уже несколько месяцев прикладывают усилия, чтобы высвободить российскую нефть, опасаясь, что действующие санкции Евросоюза нанесут слишком сильный удар по поставкам нефти.

Отдельные страны выразили недовольство в связи с тем, что в новом пакете санкций некоторые из предложенных мер были смягчены. К примеру, из санкционного списка было решено исключить одну российскую алмазодобывающую компанию.

Чтобы ограничения цен на российскую нефть могло вступить в силу, Евросоюзу необходимо будет внести изменения в свои законы. В июне страны ЕС согласовали полный запрет на финансовые услуги и страхование судов, перевозящих российскую нефть, но эти ограничения не распространялись на перевозку. Большинство из этих запретов должны вступить в силу 5 декабря вместе с запретом на покупку российской нефти странами Евросоюза.

Страхование танкерных перевозок защищает от различных рисков, включая разливы нефти. И в этой отрасли господствующие позиции занимают европейские компании.

Страны "Большой семерки", поддержавшие введение потолка цен на российскую нефть, хотят, чтобы соглашение вступило в силу до 5 декабря.

Источник - ИноСМИ
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