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На нефть и судна нет. Евросоюз согласовал новые санкции против России
18:29 06.10.2022

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Послы стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый - восьмой с конца февраля - пакет персональных и экономических санкций против России. Окончательно одобрить его должны главы государств и правительств ЕС на открывающемся в четверг саммите в Праге. В черный список будут, по данным СМИ, внесены 29 человек и 7 компаний из РФ. Кроме того, новый пакет предусматривает введение потолка цен на российскую нефть, перевозимую танкерами из ЕС по морю в третьи страны, и расширение списка запрещенной к импорту в Евросоюз продукции из РФ. Украине и некоторым странам ЕС эти меры показались недостаточными.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС продолжать поддержку Украины и не снижать санкционное давление на Россию, даже если это ударит по самим европейцам

В четверг в Праге откроется неформальный двухдневный саммит ЕС, на котором лидеры 27 стран-членов сообщества, как ожидается, одобрят новый пакет антироссийских ограничительных мер. Он вступит в силу, как только его опубликуют в "Официальном журнале ЕС", что может произойти до конца недели.

Предложения по новому пакету санкций против России Еврокомиссия представила 28 сентября как ответ на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Постоянные представители стран-членов ЕС подробно обсудили их во вторник, после чего в среду положили на бумагу. Судя по посту главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter, большая часть предложений ЕК была принята. "Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем фиктивные путинские референдумы и любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить (цену.- "Ъ")",- написала она.

МИД Чехии, председательствующей сейчас в ЕС, вкратце сообщил, о каких мерах идет речь.

Во-первых, это "запрет на морскую транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше установленной и запрет на связанные (с этим.- "Ъ") услуги".

Как поясняет Politico, это дополнение к запрету на импорт российской нефти в ЕС, который вступит в силу 5 декабря. "Перед европейскими лидерами стоит задача найти новые способы уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей, избегая при этом риска дефицита, резкого роста цен и потенциальных отключений электроэнергии у себя дома предстоящей зимой",- поясняет издание.

Идея запретить морские перевозки российской нефти и страхование судов, перевозящих ее, в третьи страны по цене выше согласованного предела изначально вызвала недовольство Греции, Кипра и Мальты, чей судоходный флот и страховые компании могут понести серьезные убытки. Однако в итоге они сняли свои возражения: по данным СМИ, трем странам были обещаны отсрочки введения новых правил перевозок и страхования российской нефти, а такие иные меры поддержки.

При этом, как пишет Politico, в согласованный постпредами стран ЕС текст вошел пассаж о создании специальной мониторинговой комиссии, которая будет следить за тем, чтобы судовладельцы не пытались обойти санкции, например, при помощи смены флага. Если же к таким мерам будет прибегать значительное число компаний, комиссия должна будет предложить меры реагирования.

Ранее за введение ценового потолка на экспортируемую Россией нефть высказались страны G7. "Однако пока нет решения о фактической цене или ценовом диапазоне будущих ограничений, хотя США предположили, что они появятся в течение нескольких недель",- говорится в статье Politico.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто при этом еще во вторник заявил: его страна "добилась того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти". "Мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности,- уточнил он.- В случае чрезвычайной ситуации он (ценовой потолок.- "Ъ") не будет распространяться и на морской транспорт, заменяющий трубопроводы".

Вице-премьер РФ Александр Новак в среду предупредил, что Россия не будет продавать сырье клиентам, которые присоединятся к такого рода санкциям. "Мы против таких нерыночных инструментов, такие прецеденты очень вредят энергетическому рынку… Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования",- сказал он журналистам.

Генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил на Energy Intelligence Forum в Лондоне, что введение ценового потолка на российскую нефть "будет настоящей проблемой с точки зрения реализации". Гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе того же мероприятия также назвал идею введения предельной цены на российскую нефть "плохой".

Вторая часть санкционного пакета касается расширения запрета на импорт российской продукции.

В МИД Чехии уточнили, что речь идет о продукции сталелитейной промышленности и машиностроения, бытовой технике, древесной массе, бумаге, химических продуктах, пластике и сигаретах. При этом, по данным EU Observer, Бельгия и Италия добились временных послаблений в плане введения ограничений на импорт стали из РФ.

Третья часть санкций коснется возможностей предоставления структурами из Евросоюза российским предприятиям юридических услуг, а также услуг из сферы IT и инжиниринга. В-четверых, будет расширен запрет на экспорт технологий. И в-пятых, гражданам ЕС будет запрещено занимать высокие посты в госкомпаниях РФ.

Под новые санкции США попали глава ЦБ и разработчики беспилотников
В персональные же черные списки, как ожидается, будут внесены музыкант Николай Расторгуев, философ Александр Дугин, президент концерна "Калашников" Алан Лушников, а также ряд лиц, участвовавших в организации референдумов о присоединении к России.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте в среду призвал страны-члены объединения продолжать поддерживать Украину и не снижать санкционное давление на Россию, даже если это ударит по самим европейцам. "Цена, которую нам приходится платить, оправданна. Если мы ее не заплатим сейчас, то потеряем в будущем гораздо больше",- заявил он.

Между тем представители ряда стран ЕС сочли новые ограничения в отношении России недостаточно жесткими.

"Время сильных пакетов прошло. Читаешь представленные документы (по восьмому раунду санкций.- "Ъ"), и создается впечатление, что в них больше исключений, чем запретов",- посетовал в эфире радиостанции Ziniu Radijas министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис (цитата по ТАСС). "Пакет мог бы быть намного сильнее",- сказал в среду агентству Reuters и постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось.

Недовольны новым пакетом санкций ЕС и на Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в конце прошлой недели в эфире телеканала France 24, что предложения "не соответствуют уровню угрозы, которую представляет Россия в своем стремлении к аннексии и продолжению агрессии". По мнению главы МИД Украины, "необходимо больше секторальных санкций в дополнение к этому пакету". "Прежде всего в таких сферах, как энергетика, банковское дело и сотрудничество в области использования атомной энергии",- отметил он.

Евросоюз и США готовы откликнуться на призыв Украины активнее ее поддерживать
Ранее ряд СМИ сообщали, что страны Балтии, Польша и Ирландия выступали за запрет на сотрудничество с Россией в области атомной энергетики и ограничение импорта алмазов из РФ (в том числе посредством внесения в санкционный список компании АЛРОСА). Однако в итоговый документ эти предложения не вошли.

В МИД РФ тем временем в среду заявили, что ужесточать санкционное давление на Россию Европу принуждают США. Таким образом, как считают в ведомстве, "американская администрация стремится повысить собственную долю на рынке энергоресурсов ЕС в ущерб экономике партнеров".

Елена Черненко

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665070140


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